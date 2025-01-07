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«Меня даже восхищала эта преданность»: Аня Чиповская рассказала о сталкере

7 января
2025 год
январь 2025
 
 
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7 января 2025
Актриса Аня Чиповская поделилась со своими подписчиками в запретграме «забавной» историей об онлайн-преследователе. «Знаете, некоторое время назад, в [запретграме] меня стал преследовать сталкер. Один человек под разными аккаунтами оставлял «приятные» комментарии о моей личной жизни, внешности, возрасте, весе, карьере. Я долго не обращала внимания, потому что меня в некотором смысле даже восхищала преданность этого человека, в этом было даже что-то трогательное: какую огромную роль я играю в его/её жизни. Ночами не спит, думает обо мне».

«Меня даже восхищала эта преданность»: Аня Чиповская рассказала о сталкере

В конце концов, Чиповской надоело это внимание: она отправила злопыхателя в бан и поделилась с подписчиками выводами о вреде долготерпения. «Но правда в том, что все приключения когда-нибудь заканчиваются. И вот сегодня я взяла в руки телефон и забанила его/её к х***м собачьим. И буду банить впредь. Так что, этим прекрасным днём желаю вам, друзья, с лёгкостью избавляться от мусора. В голове, в жизни, в медийном пространстве. Не терпите. Даже, если вам кажется, что вы привязались. Даже, если будете немножко скучать. Уделите минуту внимания трепетному ноунейму и дальше по своим делам».
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«Меня даже восхищала эта преданность»: Аня Чиповская рассказала о сталкере фотографии
«Меня даже восхищала эта преданность»: Аня Чиповская рассказала о сталкере фотографии
«Меня даже восхищала эта преданность»: Аня Чиповская рассказала о сталкере фотографии
«Меня даже восхищала эта преданность»: Аня Чиповская рассказала о сталкере фотографии
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