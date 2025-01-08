Зендея и Том Холланд обручились

Одним из самых ярких моментов премии "Золотой Глобус"
было появление Зендеи
с гигантским кольцом на безымянном пальце левой руки, что моментально спровоцировало слух о помолвке актрисы с Томом Холландом
. Зачастую звёзды американского шоу-бизнеса сообщают миру о переменах своего гражданского состояния (будь то помолвка или беременность) именно так: дожидаясь эффектного выхода на красную дорожку какого-нибудь широко освещаемого светского мероприятия.
Спустя сутки редко ошибающийся таблоид TMZ
подтвердил слухи о помолвке актёров, сославшись на источники "из семьи". Согласно источнику издания, Холланд сделал предложение руки и сердца в промежутке между Рождеством и Новым годом. Однако до свадьбы ещё далеко — актёры с этим не спешат.
Зендея и Холланд несколько лет делали вид, что их связывает дружба и работа (они сыграли пару в фильмах о Человеке—пауке
). Но в 2021 году папарацци застукали их целующимися в машине, и фанаты комиксов взвыли от восторга. В ноябре того же года в интервью журналу GQ Холланд дал понять, что не хочет распространяться о своей любви. «Один из недостатков популярности — отсутствие контроля над собственной приватностью. И момент близости между двумя людьми, которые любят друг друга, становится всеобщим достоянием. Это не только моя история. Это наша история. И мы будем говорить о ней только тогда, когда мы будем готовы сделать это вместе»
.
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