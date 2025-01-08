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Оксана Акиньшина и Данила Козловский вместе проводят отпуск в Африке

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8 января 2025
Что-то давно не было новостей об Оксане Акиньшиной и Даниле Козловском. Видимо, поэтому актёры решили подразнить публику, обновив соцсети в один и тот же день фотографиями из одного и того же места — на фоне указателя воспетого Чуковским Лимпопо. И даже не очень наблюдательные и смекалистые подписчики смогли догадаться, что Акиньшина и Козловский проводят отпуск в Африке вместе.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский вместе проводят отпуск в Африке

Эта игра в конспирацию длится уже пятый год — первые слухи о романе Козловского и Акиньшиной появились в сентябре 2020 года. Очевидно, что актёры сблизились на съёмках фильма «Чернобыль». На тот момент у Козловского и его возлюбленной Ольги Зуевой уже родилась дочь, что придавало новости скандальный оттенок. Поэтому актёры не спешили давать комментарии по этому поводу. За пять лет Данила и Оксана появлялись на светских мероприятиях вместе считанные разы и до сих пор не давали лишних поводов для обсуждения их романа.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский вместе проводят отпуск в Африке
фото: Ольга Зуева и Данила Козловский

Акиньшина была 6 лет замужем за продюсером Арчилом Геловани, в браке с которым родила двух детей. По слухам, после развода дети уехали жить в Грузию с отцом, так как Оксана постоянно в перелётах и на съёмках, и не может обеспечить им стабильную жизнь. Также у Акиньшиной есть старший сын Филипп от первого брака с Дмитрием Литвиновым. 15-летнего мальчика, у которого есть проблемы со здоровьем, воспитывает мать актрисы.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский вместе проводят отпуск в Африке
фото: Оксана Акиньшина и Арчил Геловани с детьми

Комментарий о расставании с Зуевой Козловский дал лишь однажды, в интервью иноагенту Ирине Шихман: «Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать — это наша жизнь, глубоко наша. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду».
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обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   8.01.2025 - 16:01
А Данила болеет за Челси? Подозрительная кепочка. Или это подмигивание Абрамовичу? Который как раз и давай ему деньги на кино... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Оксана АкиньшинаАрчил ГелованиОльга ЗуеваДанила Козловский
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Оксана Акиньшина и Данила Козловский вместе проводят отпуск в Африке фотографии
Оксана Акиньшина и Данила Козловский вместе проводят отпуск в Африке фотографии
Оксана Акиньшина и Данила Козловский вместе проводят отпуск в Африке фотографии
Оксана Акиньшина и Данила Козловский вместе проводят отпуск в Африке фотографии
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