Оксана Акиньшина и Данила Козловский вместе проводят отпуск в Африке

Что-то давно не было новостей об Оксане Акиньшиной и Даниле Козловском. Видимо, поэтому актёры решили подразнить публику, обновив соцсети в один и тот же день фотографиями из одного и того же места — на фоне указателя воспетого Чуковским Лимпопо. И даже не очень наблюдательные и смекалистые подписчики смогли догадаться, что Акиньшина и Козловский проводят отпуск в Африке вместе.
Эта игра в конспирацию длится уже пятый год — первые слухи о романе Козловского и Акиньшиной появились в сентябре 2020 года. Очевидно, что актёры сблизились на съёмках фильма «Чернобыль». На тот момент у Козловского и его возлюбленной Ольги Зуевой уже родилась дочь, что придавало новости скандальный оттенок. Поэтому актёры не спешили давать комментарии по этому поводу. За пять лет Данила и Оксана появлялись на светских мероприятиях вместе считанные разы и до сих пор не давали лишних поводов для обсуждения их романа.
фото: Ольга Зуева и Данила Козловский
Акиньшина была 6 лет замужем за продюсером Арчилом Геловани, в браке с которым родила двух детей. По слухам, после развода дети уехали жить в Грузию с отцом, так как Оксана постоянно в перелётах и на съёмках, и не может обеспечить им стабильную жизнь. Также у Акиньшиной есть старший сын Филипп от первого брака с Дмитрием Литвиновым. 15-летнего мальчика, у которого есть проблемы со здоровьем, воспитывает мать актрисы.
фото: Оксана Акиньшина и Арчил Геловани с детьми
Комментарий о расставании с Зуевой Козловский дал лишь однажды, в интервью иноагенту Ирине Шихман: «Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать — это наша жизнь, глубоко наша. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду».
обсуждение >>