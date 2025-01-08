Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись

8 января
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
8 января 2025
Согласно судебным документам, оказавшимся в распоряжении редакции журнала People, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально оформили развод. Бумаги на развод Дженнифер подала 20 августа — аккурат в день второй годовщины их роскошной свадебной церемонии, на которой царила атмосфера вечной любви до гроба. Тогда актриса опрометчиво и поспешно взяла фамилию Бена — ведь это так романтично и традиционно! А теперь эта романтика обернулась бюрократической волокитой с возвращением девичьей фамилии.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись

Бывшим супругам удалось быстро достигнуть соглашения по финансовым вопросам и избежать длительной делёжки совместно нажитого имущества. Впрочем, учитывая, что их брак длился всего пару лет, вряд ли этот процесс сильно бы затянулся. Однако у бывших супругов остался общий дом, который выставлен на продажу.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись


Слухи о расставании Бена и Дженнифер появились в мае 2024 года, когда супруги перестали появляться вместе на публичных мероприятиях в течение 2 месяцев. Когда Дженнифер отпраздновала без мужа свой 55-летний юбилей, стало очевидно, что слухи не беспочвенны. Актёры до сих пор так и не прокомментировали своё расставание, позволив таблоидам спекулировать на эту тему со слов неких "источников", утверждающих, что разлад в семье начался из-за того, что Бен не выносит такого уровня публичности.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Андрей (Омск)   8.01.2025 - 16:36
Так и не понятно зачем нужны были так называемые клятвы до гроба. Похоже не хотели находится наедине с собой. Будь любовь до гроба не развелись в первый раз. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Это так традиционно и романтично»: Дженнифер Лопес о решении взять фамилию Бена Аффлека
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Бен АффлекДженнифер Лопес

фотографии >>
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись фотографии
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись фотографии
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись фотографии
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Лейла Бадирбейли (Джаванширова)
Олег Вавилов
Татьяна Егорова
Константин Корецкий
Арнис Лицитис
Марина Неёлова
Василий Симчич
Галина Уланова
Ксения Щербакова
Дэвид Боуи
Кервин Мэтьюз
Рэйчел Николс
Сара Полли
Элвис Пресли
Сэм Райли
Мишель Форбс
все родившиеся 8 января >>

Афиша кино >>

День недели — любой
мелодрама
Россия, 2024
Криминальный шеф
триллер
США, 2023
Мегалополис
драма, научная фантастика, фэнтези
США, 2024
Заклятие. Новое поколение
мистика, фильм ужасов
Испания, 2024
Притворись моей невестой
комедия, мелодрама
Франция, 2024
Охота на воров 2: Пантера
боевик, криминальный фильм, триллер
Испания, Канада, США, 2025
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Финист. Первый богатырь
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2024
Постучись в мою Тверь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Свадьба на Рождество
комедия, семейное кино
Италия, 2023
Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»
триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Иллюзия контроля
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram