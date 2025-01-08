Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись

Согласно судебным документам, оказавшимся в распоряжении редакции журнала People
, Дженнифер Лопес
и Бен Аффлек
официально оформили развод. Бумаги на развод Дженнифер подала 20 августа — аккурат в день второй годовщины их роскошной свадебной церемонии
, на которой царила атмосфера вечной любви до гроба. Тогда актриса опрометчиво и поспешно взяла фамилию Бена — ведь это так романтично и традиционно
! А теперь эта романтика обернулась бюрократической волокитой с возвращением девичьей фамилии.
Бывшим супругам удалось быстро достигнуть соглашения по финансовым вопросам и избежать длительной делёжки совместно нажитого имущества. Впрочем, учитывая, что их брак длился всего пару лет, вряд ли этот процесс сильно бы затянулся. Однако у бывших супругов остался общий дом, который выставлен на продажу.
Слухи о расставании
Бена и Дженнифер появились в мае 2024 года, когда супруги перестали появляться вместе на публичных мероприятиях в течение 2 месяцев. Когда Дженнифер отпраздновала без мужа свой 55-летний юбилей, стало очевидно, что слухи не беспочвенны. Актёры до сих пор так и не прокомментировали своё расставание, позволив таблоидам спекулировать на эту тему со слов неких "источников", утверждающих, что разлад в семье начался из-за того, что Бен не выносит такого уровня публичности.
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