Любовь живёт три года: Остин Батлер расстался с Кайей Гербер

За первую неделю 2025 года жизнь в Голливуде вскипела от новостей о помолвках и расставаниях: пока Мадонна
и Зендея ослепляли
публику каратами
, Джей Ло
и Бен Аффлек
получили официальный развод
. А теперь стало известно о расставании Остина Батлера
и Кайи Гербер
(дочь Синди Кроуфорд
, потихоньку перебирающаяся
из модельного бизнеса в кино). У Остина и Кайи всё по бегбедеровской классике — их любовь прожила три года и дала сбой в конце 2024-го, накануне Рождества. Первым эту новость огласил всеведующий таблоид TMZ
, обладающий обширной агентурной сетью по всем побережьям.
Остин и Кайя начали встречаться в 2021 году, и хотя они не распространялись о своих отношениях, папарацци очень старались, доставляя новые свидетельства их неразлучной любви. Так или иначе, согласно источникам TMZ, бывшие возлюбленные расстались на хорошей ноте, синхронно исчерпав чувства друг к другу.
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