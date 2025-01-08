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Любовь живёт три года: Остин Батлер расстался с Кайей Гербер

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8 января 2025
За первую неделю 2025 года жизнь в Голливуде вскипела от новостей о помолвках и расставаниях: пока Мадонна и Зендея ослепляли публику каратами, Джей Ло и Бен Аффлек получили официальный развод. А теперь стало известно о расставании Остина Батлера и Кайи Гербер (дочь Синди Кроуфорд, потихоньку перебирающаяся из модельного бизнеса в кино). У Остина и Кайи всё по бегбедеровской классике — их любовь прожила три года и дала сбой в конце 2024-го, накануне Рождества. Первым эту новость огласил всеведующий таблоид TMZ, обладающий обширной агентурной сетью по всем побережьям.

Любовь живёт три года: Остин Батлер расстался с Кайей Гербер

Остин и Кайя начали встречаться в 2021 году, и хотя они не распространялись о своих отношениях, папарацци очень старались, доставляя новые свидетельства их неразлучной любви. Так или иначе, согласно источникам TMZ, бывшие возлюбленные расстались на хорошей ноте, синхронно исчерпав чувства друг к другу.
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Любовь живёт три года: Остин Батлер расстался с Кайей Гербер фотографии
Любовь живёт три года: Остин Батлер расстался с Кайей Гербер фотографии
Любовь живёт три года: Остин Батлер расстался с Кайей Гербер фотографии
Любовь живёт три года: Остин Батлер расстался с Кайей Гербер фотографии
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