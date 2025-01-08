Юлю Паршуту ограбили в новогодние праздники

Новогодние праздники — хлебное время для домушников. И на сей раз среди их жертв оказалась актриса и певица Юля Паршута
. Вернувшись в Москву после недельного отпуска, артистка обнаружила, что в её квартире кто-то побывал. Что самое интригующее — замок двери не был повреждён, грабители просто открыли дверь ключом. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере" и проверяет всех, кто мог иметь доступ к квартире Юли, включая её домработницу, которую подозревают в соучастии.
Артистка написала в соцсетях, не вдаваясь в подробности, что грабители вынесли деньги и ценные вещи. Позже в прессе появились детали: грабители вскрыли ножом сейф и забрали куш в 10 тысяч долларов и 2 миллиона рублей, а также вынесли все ценные украшения. Не удивительно, что Юля посоветовала подписчикам хранить деньги в сберегательной кассе.
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