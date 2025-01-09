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Тигран Кеосаян находится в коме

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9 января 2025
59-летний Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме — об этом в своём телеграм-канале написала его жена, главред Russia Today и сценаристка Маргарита Симоньян.

Тигран Кеосаян находится в коме

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце.

Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него».

Тигран Кеосаян находится в коме

По данным телеграм-канала Baza, режиссёр попал в больницу ещё в конце декабря 2024 года, и врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. В анамнезе у Кеосаяна два инфаркта - в 2008 и 2010 годах.
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