Тигран Кеосаян находится в коме

59-летний Тигран Кеосаян
пережил клиническую смерть и находится в коме — об этом в своём телеграм-канале написала
его жена, главред Russia Today и сценаристка Маргарита Симоньян
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«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце.
Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети. Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него».
По данным
телеграм-канала Baza, режиссёр попал в больницу ещё в конце декабря 2024 года, и врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. В анамнезе у Кеосаяна два инфаркта - в 2008 и 2010 годах.
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