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Пэрис Хилтон, Марк Хэмилл и Джеймс Вудс лишились своих домов из-за пожаров

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9 января 2025
Никогда такого не было и вот опять — в Лос-Анджелесе третий день полыхают природные пожары, в результате которых сгорело около тысячи домов в пяти районах города, включая престижный Пасифик-Палисейдс, облюбованный звёздами шоу-бизнеса. В 2018 году сгорели дома Джерарда Батлера и Майли Сайрус. А в этом году недвижимости лишились Энтони Хопкинс, Адам Броуди и Лейтон Мистер, Джон Гудман, Анна Фэрис, Билли Кристал и Пэрис Хилтон — и этот список, похоже, будет пополняться.

Пэрис Хилтон, Марк Хэмилл и Джеймс Вудс лишились своих домов из-за пожаров

Пожар вспыхнул утром 7 января и молниеносно распространился благодаря засухе. 30 тысяч местных жителей были вынуждены эвакуироваться, заполняя соцсети апоколиптическими видео задымлённых улиц, по которым несутся машины погорельцев.

Пэрис Хилтон, Марк Хэмилл и Джеймс Вудс лишились своих домов из-за пожаров

Марк Хэмилл с женой и собакой эвакуировались из своего дома в Малибу буквально в последнюю минуту, когда по обоим сторонам от их дома уже возникли очаги возгорания.

Пэрис Хилтон, Марк Хэмилл и Джеймс Вудс лишились своих домов из-за пожаров
фото: Марк Хэмилл

Актёр Джеймс Вудс до последнего не покидал свой дом, выкладывая в соцсетях видео прогрессирующего бедствия. В конце концов, засняв, как огонь облизывает края веранды с бассейном, актёр покинул дом, а позже расплакался в эфире канала CNN, комментируя потерю.

Пэрис Хилтон, Марк Хэмилл и Джеймс Вудс лишились своих домов из-за пожаров
фото: Джеймс Вудс

Билли Кристал, живший в сгоревшем доме с 1979 года, написал в соцсетях: «Каждый дюйм нашего дома был наполнен любовью. Прекрасные воспоминания, которые невозможно отнять. Конечно, мы убиты горем, но с любовью наших детей и друзей мы справимся с этим».

Пэрис Хилтон, Марк Хэмилл и Джеймс Вудс лишились своих домов из-за пожаров
фото: Билли Кристал

От особняка Энтони Хопкинса, купленного им за 6 миллионов долларов 4 года назад, остались лишь обугленные останки.

Пэрис Хилтон, Марк Хэмилл и Джеймс Вудс лишились своих домов из-за пожаров
фото: Останки особняка Энтони Хопкинса

«Смотреть с семьей новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире — этого я никогда и никому не пожелаю», ― написала Пэрис Хилтон в соцсетях.

Пэрис Хилтон, Марк Хэмилл и Джеймс Вудс лишились своих домов из-за пожаров
фото: Пэрис Хилтон

Среди эвакуировавшихся оказались также Мэнди Мур, Мира Сорвино, Дженнифер Тилли, Джейми Ли Кёртис и Дженнифер Лав Хьюитт.
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Пэрис Хилтон, Марк Хэмилл и Джеймс Вудс лишились своих домов из-за пожаров фотографии
Пэрис Хилтон, Марк Хэмилл и Джеймс Вудс лишились своих домов из-за пожаров фотографии
Пэрис Хилтон, Марк Хэмилл и Джеймс Вудс лишились своих домов из-за пожаров фотографии
Пэрис Хилтон, Марк Хэмилл и Джеймс Вудс лишились своих домов из-за пожаров фотографии
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