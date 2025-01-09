Пэрис Хилтон, Марк Хэмилл и Джеймс Вудс лишились своих домов из-за пожаров

Пожар вспыхнул утром 7 января и молниеносно распространился благодаря засухе. 30 тысяч местных жителей были вынуждены эвакуироваться, заполняя соцсети апоколиптическими видео задымлённых улиц, по которым несутся машины погорельцев.
Марк Хэмилл с женой и собакой эвакуировались из своего дома в Малибу буквально в последнюю минуту, когда по обоим сторонам от их дома уже возникли очаги возгорания.
фото: Марк Хэмилл
Актёр Джеймс Вудс до последнего не покидал свой дом, выкладывая в соцсетях видео прогрессирующего бедствия. В конце концов, засняв, как огонь облизывает края веранды с бассейном, актёр покинул дом, а позже расплакался в эфире канала CNN, комментируя потерю.
фото: Джеймс Вудс
Билли Кристал, живший в сгоревшем доме с 1979 года, написал в соцсетях: «Каждый дюйм нашего дома был наполнен любовью. Прекрасные воспоминания, которые невозможно отнять. Конечно, мы убиты горем, но с любовью наших детей и друзей мы справимся с этим».
фото: Билли Кристал
От особняка Энтони Хопкинса, купленного им за 6 миллионов долларов 4 года назад, остались лишь обугленные останки.
фото: Останки особняка Энтони Хопкинса
«Смотреть с семьей новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире — этого я никогда и никому не пожелаю», ― написала Пэрис Хилтон в соцсетях.
обсуждение >>