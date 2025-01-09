Пэрис Хилтон, Марк Хэмилл и Джеймс Вудс лишились своих домов из-за пожаров

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Спутник телезрителя «Самая большая луна»: Головоломка есть у нас дома В ночь с 6 на 7 января, 02:05, ТНТ

Лайфстайл Оксана Акиньшина и Данила Козловский вместе проводят отпуск в Африке Актёры до сих пор не подтвердили слухи о своём романе

Спутник телезрителя «Как женить холостяка»: Я лучше съем перед загсом свой паспорт В ночь с 9 на 10 января, 01:40, Пятница!

Рецензии на фильмы «Анора»: Этот безумный, безумный, безумный русский мир Фильм-победитель Каннского кинофестиваля с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном

Интервью Анфиса Чехова: «Не нужно ни с кем себя сравнивать» Актриса и телеведущая о новой роли в фильме «Любовь по Фрейду» и планах на будущее

Новости кино Мистический детектив «Гримм» вернется в виде полнометражного фильма Сериал выходил с 2011 по 2017 год

Лайфстайл Невероятно, но факт: Деми Мур впервые за 45-летнюю карьеру получила награду за роль За 45 лет работы актриса ни разу не удостаивалась премий