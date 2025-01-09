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СМИ: Джессика Альба разводится с мужем после 20 лет отношений

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9 января 2025
Кажется, первый тренд 2025-го уже наметился, и это — повальная смена семейного статуса. Последние два дня Голливуд бесперебойно поставляет материалы для однообразных заголовков: в первую неделю года стало известно о помолвках Мадонны и Зендеи, расставании Остина Батлера с Кайей Гербер и официальном разводе Бена Аффлека и Джей Ло. Сегодня этот список пополнила Джессика Альба, которая разводится с мужем Кэшем Уорреном после 17 лет брака.

СМИ: Джессика Альба разводится с мужем после 20 лет отношений

Новость о расставании, как обычно, преподнёс пресловутый таблоид TMZ. Косвенными доказательствами развода стало то, что супруги перестали носить обручальные кольца и появляться вместе на светских мероприятиях. Также журналистам показался подозрительным внезапный приступ эмансипации Альбы: актриса стала чаще сниматься после пятилетнего перерыва.
Кэш и Альба познакомились на съёмках «Фантастической четверки» в 2004 году и поженились через четыре года. В браке с Уорреном Джессика родила троих детей.

СМИ: Джессика Альба разводится с мужем после 20 лет отношений

Между тем, опытные интернет-следопыты подозревают Джессику в измене, которая, якобы и послужила причиной развода. На снимки месячной давности, на которых Альба без обручального кольца ужинает в ресторане с продюсером своего нового фильма Андреа Иерволино, сначала никто не обратил внимания. Но в свете новостей они начали переливаться дополнительными смыслами.
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№ 1
Yanina Sokolova   9.01.2025 - 21:08
Начинается, теперь в каждом прохожем рядом с Джессикой будут видеть её любовника, а актрису запишут в изменщицы. Мало ли с кем ужинает Джесси. Да и разводом сейчас мало кого удивить, тем более в Голливуде. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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СМИ: Джессика Альба разводится с мужем после 20 лет отношений фотографии
СМИ: Джессика Альба разводится с мужем после 20 лет отношений фотографии
СМИ: Джессика Альба разводится с мужем после 20 лет отношений фотографии
СМИ: Джессика Альба разводится с мужем после 20 лет отношений фотографии
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