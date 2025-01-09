СМИ: Джессика Альба разводится с мужем после 20 лет отношений

что почитать?

Фильм преодолел знаковую отметку по сборам за 20 дней проката

Нам не показалось

Зендея и Том Холланд обручились

«Беляковы в отпуске»: Телезритель в Турции

Актёры до сих пор не подтвердили слухи о своём романе

Оксана Акиньшина и Данила Козловский вместе проводят отпуск в Африке

Интервью

Анфиса Чехова: «Не нужно ни с кем себя сравнивать»

Актриса и телеведущая о новой роли в фильме «Любовь по Фрейду» и планах на будущее