СМИ: Джессика Альба разводится с мужем после 20 лет отношений

Кажется, первый тренд 2025-го уже наметился, и это — повальная смена семейного статуса. Последние два дня Голливуд бесперебойно поставляет материалы для однообразных заголовков: в первую неделю года стало известно о помолвках Мадонны
и Зендеи
, расставании Остина Батлера
с Кайей Гербер
и официальном разводе Бена Аффлека
и Джей Ло
. Сегодня этот список пополнила Джессика Альба
, которая разводится с мужем Кэшем Уорреном
после 17 лет брака.
Новость о расставании
, как обычно, преподнёс пресловутый таблоид TMZ. Косвенными доказательствами развода стало то, что супруги перестали носить обручальные кольца и появляться вместе на светских мероприятиях. Также журналистам показался подозрительным внезапный приступ эмансипации Альбы: актриса стала чаще сниматься после пятилетнего перерыва.
Кэш и Альба познакомились на съёмках «Фантастической четверки»
в 2004 году и поженились через четыре года. В браке с Уорреном Джессика родила троих детей.
Между тем, опытные интернет-следопыты подозревают Джессику в измене, которая, якобы и послужила причиной развода. На снимки месячной давности
, на которых Альба без обручального кольца ужинает в ресторане с продюсером своего нового фильма Андреа Иерволино
, сначала никто не обратил внимания. Но в свете новостей они начали переливаться дополнительными смыслами.
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