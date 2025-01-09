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Шантаж, угрозы и упрёки: Фёдор Федотов больше года не даёт жене развод

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9 января 2025
Мы уже второй день пишем про разводы и расставания, так что не будем останавливаться и продолжим. Звезда фильма «Серебрянные коньки» и сериала «Всё ОК» Фёдор Федотов только внешне кажется безобидным узником френдзоны. Но кто бы мог подумать, что за маской кроткого воздыхателя кроется ловелас, скопидом и манипулятор, страдающий параноидальными идеями. По крайней мере, таким его описывает жена, актриса Анастасия Грибова

Шантаж, угрозы и упрёки: Фёдор Федотов больше года не даёт жене развод

Анастасия и Фёдор вместе учились в РГИСИ, поженились в 2021 году, а в 2022-м у них родилась дочь Ульяна. После чего их брак продержался где-то год — супруги, по словам Анастасии, разбежались в декабре 2023. И с тех пор Анастасия безуспешно пытается добиться развода, а Фёдор под разными фантастическими предлогами отказывается его давать.

И вовсе не потому, что хочет сохранить семью — между строк эмоционального поста о разводе, опубликованного Анастасией в соцсетях в августе 2024 года, явственно читается история о лжи и изменах, которые и стали причиной расставания. Как резонно заметила Грибова, «Ни одна женщина с маленьким ребёнком не уходит от мужчины просто так. Это не импульс, не каприз, не эмоции. Это почти всегда — побег».

Шантаж, угрозы и упрёки: Фёдор Федотов больше года не даёт жене развод

Фактически находясь в отношениях с другой женщиной и не проживая с женой и дочерью в одной квартире больше полугода, Федотов через адвокатов пытался убедить суд в том, что их отношения с Грибовой всё ещё продолжаются и он «пытается вернуть семью». По мнению Анастасии, причина, по которой Федотов вот уже год не даёт ей развод — деньги. «Совершенно ясно, зачем он тянет время. Это касается только финансовой стороны ситуации. Никакой романтики». К этому выводу актриса пришла, послушав многочисленные высказывания мужа в свой адрес.

Шантаж, угрозы и упрёки: Фёдор Федотов больше года не даёт жене развод

«А ещё Федя говорит обо мне удивительные вещи. Итак, кто я по версии моего мужа? «Сумасшедшая», которая заранее выстроила план по захвату его имущества (на которое я, кстати, совершенно не претендую). И которая заранее предвидела его «популярность», выстроив свой хитрый план.
«Я та, кто «запрещает видеться с ребёнком» и «сажает Ульяну в тюрьму», «отбирает ребёнка у его семьи». Отмечу, что никаких препятствий для его встреч с Ульяной не было — они продолжают видеться.
Ещё, по версии Феди, я «ревнивая и лживая женщина», которая разводится с ним потому, что он «сделал пару комплиментов».

В заключении Анастасия обратилась к мужу, попросив его прекратить издеваться и перестать путать жизнь с хоккейным матчем, в котором надо во что бы то ни стало выиграть (Федотов профессионально играл в хоккей). На момент написания этого крика о помощи Анастасии предстояло доказывать в суде факт расставания с мужем.

Шантаж, угрозы и упрёки: Фёдор Федотов больше года не даёт жене развод

В ноябре актриса дала комментарий изданию «СтарХит», в котором более подробно описала все противоречия, возникающие в общении с мужем. Анастасия, по большей части занятая воспитанием трёхлетней дочери, по понятным причинам не может в полной мере обрести полную финансовую независимость от мужа. И вынуждена продолжать жить с дочерью в его квартире, которая находится в аварийном состоянии. «Он звонит мне и угрожает, что выгонит меня (то есть нас) из квартиры. Угрожает, что перестанет платить за садик дочки. Может явиться в любой момент дня и ночи, ведь да, это „его квартира“. Но ему совсем наплевать, что в „его“ квартире плавится проводка и нужен капитальный ремонт… Я даже не могу постирать вещи, простите».

Шантаж, угрозы и упрёки: Фёдор Федотов больше года не даёт жене развод

«У нас летят искры дома, как минимум. Не считая муравьев, труб, отопления и опасного газа. Я, естественно, просила помочь с решением этого вопроса, но его вердикт — я манипулирую Ульяной. О чем говорить? И еще Федя не спрашивает, на что и как мы живем, не спрашивает, как чувствует себя Уля, когда болеет, нужно ли что-то. Да, он высылает деньги, но их не хватает ни на что. Это вовсе не заоблачная сумма. И я просила у него деньги на одежду для ребенка четыре раза! И присылала чеки, потому что он думал, что я его обманываю».

Шантаж, угрозы и упрёки: Фёдор Федотов больше года не даёт жене развод

«Я попросила фиксированную сумму в месяц, не заоблачную, даже не 1/4 от дохода, она не включала алименты на моё содержание (которые можно требовать до трёхлетия ребёнка), а только оплату садика и съёмного жилья. Плюс какие-то средства нам с дочкой на месяц — около 2,5 тысяч в день — по меркам Петербурга вполне адекватно. Федя сразу сказал, что это неподъёмная вещь, предложил другие, похожие на „крепостные“, условия. Я тогда была настроена оптимистично, еще надеялась на какой-то человеческий исход, планировала выходить на работу, чтобы отделиться и начать жить своей жизнью, чтобы никто не высасывал из меня силы. Четвертый вариант мирового был уже с разделом имущества, алиментами и опекой. Но он и его отклонил».

Шантаж, угрозы и упрёки: Фёдор Федотов больше года не даёт жене развод

В январе 2025 года воз и ныне там: «А кстати, что с жильем? На встрече с медиатором от суда Федя сказал, что готов взять на себя эти расходы. Тем более, что по закону он обязан предоставить ребёнку и мне так называемую жилплощадь. Но когда я готова была заключить сделку по аренде… Бинго! „Пока я не увижу бумажку из суда, что обязан…“ Переезд не состоялся. Ну и встречи с медиатором прекратились. Федя сбежал», — цитирует Анастасию издание «СтарХит».

Шантаж, угрозы и упрёки: Фёдор Федотов больше года не даёт жене развод

«Мне надоело, что он внезапно приезжает и названивает в дверь, когда я моюсь в душе, например, или стоит ночью под той же дверью, или рано утром своим ключом открывает квартиру, или угрожает выселением. Надоели формулировки: «Дашь ребёнка — заплачу за садик, переведу алименты, хочешь развестись — не претендуй на бабки». Фёдор никак не помогает разрешить ситуацию, которую сам создал. Он её только усложняет».
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Шантаж, угрозы и упрёки: Фёдор Федотов больше года не даёт жене развод фотографии
Шантаж, угрозы и упрёки: Фёдор Федотов больше года не даёт жене развод фотографии
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