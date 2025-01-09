«Я верю, что можно поправить спину без операции»: Регина Тодоренко показала результаты борьбы со сколиозом

Регина Тодоренко
отметила Новый год новой обнажённой фотосессией, но не эротической, как можно было бы подумать. А терапевтической. Телеведущая таким образом решила отметить маленькую победу в многолетней борьбе со сколиозом, из-за которого её спина сильно деформировалась.
«Перед Новым Годом у меня случилась фотосессия. Но это не одна из многочисленных съёмок в красивых платьях при полном параде. Нет. На этих фотографиях я позирую с голой спиной, чтобы задокументировать свою маленькую победу. Кто-то не найдет в этой фотосессии ничего особенного, а для меня моя слабая сколиозная спина — это работа над собой, за которой стоят годы лечения, непринятия своего тела, невыносимой боли,
угрозы от врачей о невозможности родить самостоятельно и полной неуверенности в себе.
2024 год для меня стал годом тела и мне удалось достаточно времени уделить своему физическому здоровью. Я всё ещё верю, что и без операции можно подправить особенности моей спины»
, — написала
Регина.
Телеведущая страдает сколиозом 3-4-й степени с подросткового возраста — врачи даже предлагали ей оформить инвалидность. Позже, когда Регина забеременела вторым ребёнком, врачи отговаривали её от домашних родов, ссылаясь на проблему с позвоночником. Ирония в том, что сколиоз, а точнее давняя привычка испытывать постоянные боли в спине и умение справляться с ними с помощью дыхания, неожиданным образом не только не помешал, но помог
Регине родить легко.
Регина лечит спину с помощью регулярных занятий плаванием и пилатесом. Свою специфическую фигуру, о которой годами отпускали комментарии стилисты, Регина умело маскировала одеждой, никогда не оголяя спину. И только недавно
перестала стесняться и надела платье с открытой спиной.
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