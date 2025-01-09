Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я верю, что можно поправить спину без операции»: Регина Тодоренко показала результаты борьбы со сколиозом

9 января
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
9 января 2025
Регина Тодоренко отметила Новый год новой обнажённой фотосессией, но не эротической, как можно было бы подумать. А терапевтической. Телеведущая таким образом решила отметить маленькую победу в многолетней борьбе со сколиозом, из-за которого её спина сильно деформировалась.

«Я верю, что можно поправить спину без операции»: Регина Тодоренко показала результаты борьбы со сколиозом

«Перед Новым Годом у меня случилась фотосессия. Но это не одна из многочисленных съёмок в красивых платьях при полном параде. Нет. На этих фотографиях я позирую с голой спиной, чтобы задокументировать свою маленькую победу. Кто-то не найдет в этой фотосессии ничего особенного, а для меня моя слабая сколиозная спина — это работа над собой, за которой стоят годы лечения, непринятия своего тела, невыносимой боли,
угрозы от врачей о невозможности родить самостоятельно и полной неуверенности в себе.

«Я верю, что можно поправить спину без операции»: Регина Тодоренко показала результаты борьбы со сколиозом

2024 год для меня стал годом тела и мне удалось достаточно времени уделить своему физическому здоровью. Я всё ещё верю, что и без операции можно подправить особенности моей спины», — написала Регина.

«Я верю, что можно поправить спину без операции»: Регина Тодоренко показала результаты борьбы со сколиозом

Телеведущая страдает сколиозом 3-4-й степени с подросткового возраста — врачи даже предлагали ей оформить инвалидность. Позже, когда Регина забеременела вторым ребёнком, врачи отговаривали её от домашних родов, ссылаясь на проблему с позвоночником. Ирония в том, что сколиоз, а точнее давняя привычка испытывать постоянные боли в спине и умение справляться с ними с помощью дыхания, неожиданным образом не только не помешал, но помог Регине родить легко.

«Я верю, что можно поправить спину без операции»: Регина Тодоренко показала результаты борьбы со сколиозом

Регина лечит спину с помощью регулярных занятий плаванием и пилатесом. Свою специфическую фигуру, о которой годами отпускали комментарии стилисты, Регина умело маскировала одеждой, никогда не оголяя спину. И только недавно перестала стесняться и надела платье с открытой спиной.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Регина Тодоренко

фотографии >>
«Я верю, что можно поправить спину без операции»: Регина Тодоренко показала результаты борьбы со сколиозом фотографии
«Я верю, что можно поправить спину без операции»: Регина Тодоренко показала результаты борьбы со сколиозом фотографии
«Я верю, что можно поправить спину без операции»: Регина Тодоренко показала результаты борьбы со сколиозом фотографии
«Я верю, что можно поправить спину без операции»: Регина Тодоренко показала результаты борьбы со сколиозом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Авдеев
8 января ушёл из жизни кинооператор Олег Авдеев.
Анатолий Хропов
6 января ушёл из жизни актёр Анатолий Хропов.

День рождения >>

Маргарита Анастасьева
Вадим Бероев
Константин Самоуков
Николай Стоцкий
Валентина Теличкина
Грант Тохатян
Аркадий Трусов
Вячеслав Цюпа
Игорь Чернявый
Антонио Купо
Алексис Лоре
Жорж Маршаль
Мацей Райзахер
Мартиньо Ривас
Себастьян Хюльк
Сара Шахи
все родившиеся 10 января >>

Афиша кино >>

День недели — любой
мелодрама
Россия, 2024
Криминальный шеф
триллер
США, 2023
Мегалополис
драма, научная фантастика, фэнтези
США, 2024
Заклятие. Новое поколение
мистика, фильм ужасов
Испания, 2024
Охота на воров 2: Пантера
боевик, криминальный фильм, триллер
Испания, Канада, США, 2025
Притворись моей невестой
комедия, мелодрама
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram