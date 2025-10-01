Кино-Театр.Ру
Владимира Кехмана сняли с поста гендиректора МХАТ им. Горького

1 октября
2025 год

1 октября 2025
Владимира Кехмана сняли с поста генерального директора МХАТ им. Горького, который он занимал с 2021 года после увольнения Эдуарда Боякова. Приказ об увольнении подписала министр культуры Ольга Любимова. Теперь Кехману положена выплата компенсации в размере трехкратного месячного заработка. При этом он все еще работает худруком Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

В начале июля у Кехмана и во МХАТе прошли обыски. В отношении гендиректора театра возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере, связанное с превышением стоимости по подрядным контрактам при реконструкции старой сцены МХАТа. Кехмана также подозревают в получении взятки в виде автомобиля Mercedes V-класса стоимостью 27 миллионов рублей. По версии следствия, в 2022 году гендиректор компании-подрядчика МХАТ им. Горького по договоренности с ним купил два автомобиля Mercedes: один оформил на свою фирму, другой — на подставное лицо. Одной из машин пользовался сам Кехман. Как считают следователи, эти сделки были частью неофициальных расчетов за госконтракты Минкульта.
