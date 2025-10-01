Кино-Театр.Ру
Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун

1 октября
2025 год

1 октября 2025
В понедельник в Париже стартовала Неделя моды. Параллельно показу модного дома Saint Laurent проходило шоу косметического бренда L'Oreal. На сцену вышли его амбассадоры, среди которых были Кендалл Дженнер, Ева Лонгория, Кара Делевинь, Джейн Фонда, Джиллиан Андерсон, Айшвария Рай, Хелен Миррен, Энди Макдауэлл и многие другие.

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Кендалл Дженнер

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Кара Делевинь

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Ева Лонгория

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Энди Макдауэлл

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Джиллиан Андерсон

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Джейн Фонда

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Хелен Миррен

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Айшвария Рай

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Эд Вествик

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Хайди Клум

А среди гостей показа новой коллекции Louis Vuitton были Зендая, Эмма Стоун, Ана де Армас, Софи Тернер, Леа Сейду и другие.

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Зендая

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Эмма Стоун

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Леа Сейду

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Дженнифер Коннелли

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Софи Тернер

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Фиби Дайневор

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Ана де Армас

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Эмма Лэйрд

Неделя моды в Париже: Зендая, Энди Макдауэлл и Эмма Стоун
фото: Одесса Янг
