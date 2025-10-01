Кино-Театр.Ру
Выживание под пальмой: Наталья Рудова, Ася Резник и Аристарх Венес

1 октября
2025 год

Лайфстайл >>
1 октября 2025
На днях в столичном ресторане «Оригинал» телеканал ТНТ представил второй сезон реалити «Звёзды в джунглях», который снимался на Карибах. Посмотреть первую серию и обсудить ее события пришли участники сезона — Маша Малиновская, Аристарх Венес, Вадим Дубровин, Ася Резник, Сергей Романович, Альбина Кабалина, Екатерина Шкуро, а также звёзды других проектов ТНТ, среди которых были Наталья Рудова, Никита Джигурда, Натан и другие. Официальную часть вечера открыли ведущие шоу Ольга Бузова и Михаил Галустян.

фото: Маша Малиновская

фото: Аристарх Венес

фото: Вадим Дубровин с супругой

фото: Ася Резник

фото: Сергей Романович

фото: Альбина Кабалина

фото: Екатерина Шкуро

фото: Наталья Рудова

фото: Никита Джигурда

фото: Натан

фото: Ольга Бузова и Михаил Галустян

фото: Екатерина Чаннова и Кирилл Мешалкин

Смотрите второй сезон реалити «Звёзды в джунглях. Карибский сезон» по воскресеньям в 18.00 на ТНТ.
телешоу
персоны
Ольга БузоваАристарх ВенесАлина ВоскресенскаяМихаил ГалустянЕкатерина ГуменюкНикита ДжигурдаВадим ДубровинАльбина КабалинаСветлана ЛистоваМаша МалиновскаяКирилл МешалкинНатанАлександр Новиков (X)Анастасия РезникСергей РомановичНаталья РудоваЕкатерина ЧанноваЕкатерина Шкуро

фотографии >>
Выживание под пальмой: Наталья Рудова, Ася Резник и Аристарх Венес фотографии
Выживание под пальмой: Наталья Рудова, Ася Резник и Аристарх Венес фотографии
Выживание под пальмой: Наталья Рудова, Ася Резник и Аристарх Венес фотографии
Выживание под пальмой: Наталья Рудова, Ася Резник и Аристарх Венес фотографии
