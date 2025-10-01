Выживание под пальмой: Наталья Рудова, Ася Резник и Аристарх Венес

На днях в столичном ресторане «Оригинал» телеканал ТНТ
представил второй сезон реалити «Звёзды в джунглях», который снимался на Карибах. Посмотреть первую серию и обсудить ее события пришли участники сезона — Маша Малиновская
, Аристарх Венес
, Вадим Дубровин
, Ася Резник
, Сергей Романович
, Альбина Кабалина
, Екатерина Шкуро
, а также звёзды других проектов ТНТ, среди которых были Наталья Рудова
, Никита Джигурда
, Натан
и другие. Официальную часть вечера открыли ведущие шоу Ольга Бузова
и Михаил Галустян
.
фото: Маша Малиновская
фото: Аристарх Венес
фото: Вадим Дубровин с супругой
фото: Ася Резник
фото: Сергей Романович
фото: Альбина Кабалина
фото: Екатерина Шкуро
фото: Наталья Рудова
фото: Никита Джигурда
фото: Натан
фото: Ольга Бузова и Михаил Галустян
Смотрите второй сезон реалити «Звёзды в джунглях. Карибский сезон» по воскресеньям в 18.00 на ТНТ. фото: Екатерина Чаннова и Кирилл Мешалкин
