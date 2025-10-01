Кино-Театр.Ру
«Лучшее, что со мной случалось»: Дженнифер Лопес высказалась о разводе с Беном Аффлеком

1 октября
2025 год

1 октября 2025
Дженнифер Лопес стала гостьей шоу «CBS News Sunday Morning», в котором рассказала о разводе с Беном Аффлеком. Артисты расстались в апреле прошлого года, но официально развелись только в начале этого. И, видимо, прошло достаточно времени, чтобы развод перестал быть лишь нагромождением бюрократических проблем и дырой в бюджете. Потому что теперь Лопес называет это событие лучшим в ее жизни.

«Лучшее, что со мной случалось»: Дженнифер Лопес высказалась о разводе с Беном Аффлеком

«Честно говоря, должна сказать: это было лучшее, что со мной когда-либо случалось, потому что это изменило меня… вернее, не изменило, а помогло вырасти так, как мне было нужно, стать более осознанной. Сейчас я совсем другой человек, чем была в прошлом году», — сказала Дженнифер.

«Лучшее, что со мной случалось»: Дженнифер Лопес высказалась о разводе с Беном Аффлеком

Лопес также призналась, что съемки их совместного фильма Kiss of the Spider Woman стали для нее спасением в то непростое время. Она очень благодарна Аффлеку и его компании за финансирование проекта, премьера которого состоится на фестивале «Санденс» в следующем году: «Каждую минуту на площадке и каждую минуту в этой роли я была счастлива. А дома — все было не очень. Фильм бы не состоялся, если бы не он. Я сказала ему, что это роль, ради которой я родилась, и я хочу ее сыграть, и он ответил: “Хорошо” — и помог воплотить это». Лопес добавила, что всегда будет отдавать Аффлеку должное за это. Может быть, если она поблагодарит его во время своей речи на «Оскаре», они смогут считать, что квиты.
