«Лучшее, что со мной случалось»: Дженнифер Лопес высказалась о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес
стала гостьей шоу «CBS News Sunday Morning»
, в котором рассказала о разводе с Беном Аффлеком
. Артисты расстались
в апреле прошлого года, но официально развелись
только в начале этого. И, видимо, прошло достаточно времени, чтобы развод перестал быть лишь нагромождением бюрократических проблем и дырой в бюджете
. Потому что теперь Лопес называет это событие лучшим в ее жизни.
«Честно говоря, должна сказать: это было лучшее, что со мной когда-либо случалось, потому что это изменило меня… вернее, не изменило, а помогло вырасти так, как мне было нужно, стать более осознанной. Сейчас я совсем другой человек, чем была в прошлом году»
, — сказала Дженнифер.
Лопес также призналась, что съемки их совместного фильма Kiss of the Spider Woman стали для нее спасением в то непростое время. Она очень благодарна Аффлеку и его компании за финансирование проекта, премьера которого состоится на фестивале «Санденс» в следующем году: «Каждую минуту на площадке и каждую минуту в этой роли я была счастлива. А дома — все было не очень. Фильм бы не состоялся, если бы не он. Я сказала ему, что это роль, ради которой я родилась, и я хочу ее сыграть, и он ответил: “Хорошо” — и помог воплотить это»
. Лопес добавила, что всегда будет отдавать Аффлеку должное за это. Может быть, если она поблагодарит его во время своей речи на «Оскаре», они смогут считать, что квиты.
