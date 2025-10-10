Ностальгия по непрожитому: Надежда Михалкова, Вера Марченко и Евгения Громова

В рамках фестиваля актуального российского кино "Маяк", который проходил в Геленджике с 4 по 9 октября, состоялась премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна»
— ностальгического байопика
о том, как Годар
снимал «На последнем дыхании»
. Организаторы премьеры подготовились должным образом, предоставив в распоряжение гостей соответствующий духу времени и места реквизит: берет, багет, ручная камера и тёмные очки. Среди гостей премьеры были Надежда Михалкова
, Дарья Савельева
, Макар Хлебников
, Владимир Мишуков
и другие.
фото: Надежда Михалкова
фото: Вера Марченко
фото: Владимир Мишуков
фото: Дарья Савельева
фото: Макар Хлебников
фото: Евгения Громова фото: Наталья Кудряшова
обсуждение >>