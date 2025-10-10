Кино-Театр.Ру
Ностальгия по непрожитому: Надежда Михалкова, Вера Марченко и Евгения Громова

10 октября
2025 год

Лайфстайл >>
10 октября 2025
В рамках фестиваля актуального российского кино "Маяк", который проходил в Геленджике с 4 по 9 октября, состоялась премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна»ностальгического байопика о том, как Годар снимал «На последнем дыхании». Организаторы премьеры подготовились должным образом, предоставив в распоряжение гостей соответствующий духу времени и места реквизит: берет, багет, ручная камера и тёмные очки. Среди гостей премьеры были Надежда Михалкова, Дарья Савельева, Макар Хлебников, Владимир Мишуков и другие.

Ностальгия по непрожитому: Надежда Михалкова, Вера Марченко и Евгения Громова
фото: Надежда Михалкова

Ностальгия по непрожитому: Надежда Михалкова, Вера Марченко и Евгения Громова
фото: Вера Марченко

Ностальгия по непрожитому: Надежда Михалкова, Вера Марченко и Евгения Громова
фото: Владимир Мишуков

Ностальгия по непрожитому: Надежда Михалкова, Вера Марченко и Евгения Громова
фото: Дарья Савельева

Ностальгия по непрожитому: Надежда Михалкова, Вера Марченко и Евгения Громова
фото: Макар Хлебников

Ностальгия по непрожитому: Надежда Михалкова, Вера Марченко и Евгения Громова
фото: Евгения Громова

Ностальгия по непрожитому: Надежда Михалкова, Вера Марченко и Евгения Громова
фото: Наталья Кудряшова
№ 5
Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 21:47
... Не перевелись ещё мастера декора. Люди во многом более творческие чем известные режиссёры. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   13.10.2025 - 18:47
Подготовились хорошо так - прямое погружение в ностальгию, серые фотки и зона на твёрдую 5. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   11.10.2025 - 21:06
... Как по мне само круто получился Мишуков) читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   11.10.2025 - 20:27
Мне же снимки напомнили реквизиты из музея или манекены из магазина. Идеально вписались в интерьер. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   10.10.2025 - 17:18
Тема для фоток с киношным реквизитом - очень даже кстати. Снимки получились живыми. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Пистолет, и девушка, и все-все-все: «Новая волна» Ричарда Линклейтера обрушилась на Канны
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекМаякпремьерастиль
персоны
Жан-Люк ГодарНаталья КудряшоваРичард ЛинклейтерВера МарченкоНадежда МихалковаОксана МихееваВладимир МишуковДарья СавельеваМакар Хлебников
фильмы
На последнем дыханииНовая волна

