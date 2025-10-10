«Молочный муж выпал»: Мария Михалкова-Кончаловская разводится с мужем

Мария Михалкова-Кончаловская
пришла на премьеру сериала своего деда «Хроники русской революции»
без мужа. И у журналистов сразу возник вопрос, почему же Мария разгуливает по мероприятиям совсем одна,
без присмотра
. В ответ на что Мария сообщила, что они с мужем разводятся.
Мария вышла замуж очень рано — в 19 лет. Всё это происходило в рамках экстренной сепарации
от матери
и носило характер подросткового бунта. Так что на вопрос о причинах развода Мария рассказала о том, что префронтальная кора у женщины созревает лишь к 25 годам и неоднократно повторила: «Ранний брак»
.
«И парой мы были красивой, и очень хорошо прожили пять лет вместе, и мы даже похожи визуально, но так получилось, что ценности стали расходиться, мы стали меняться и поняли — дальше нам не по пути»
, — призналась Мария. В то время как Мария уверенно осваиваивала профессию актрисы, продолжая работать как художник и ювелир, Никита подумывал об эмиграции и подолгу пропадал в командировках, что Марию совершенно не устраивало.
Развод совершенно не разочаровал Марию в идее брака. «Брак — это единственное, для чего соединяются мужчина и женщина. У меня не было печального опыта. Это путь. Молочный муж выпал — вот и всё»
, — пошутила актриса. «Я не была в грусти и депрессии. Это была светлая грусть. Знаете, бывает, расстаёшься с человеком, а потом, когда думаешь о нём, вспоминаешь детство, деревню, то как вы играли... Это такие приятные детские воспоминания скорее. Ранний брак... Мне много кто говорил. Но я совершенно не жалею о том, что рано вышла замуж. На мой взгляд, это для женщины всегда хорошо. Я очень быстро повзрослела, поняла, как жить в команде, потому что семья — это команда, и вы несёте ответственность друг за друга. Мы разные этапы проживали, в том числе, и финансовые. Ничего плохого про Никиту я сказать не могу»
.
Сердце Марии уже не свободно, она встречается с неким мужчиной, который старше неё и очень внимателен к деталям. Например, её новый ухажёр заморочился и подарил ей серебряный кулон с фотографиями её любимых котов, сделанный на заказ. «Мы очень похожи в наших интересах и в нашем понимании прекрасного. И в общей сфере работаем. Не совсем в кино, и нет, имени его я не скажу»
.
