Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Молочный муж выпал»: Мария Михалкова-Кончаловская разводится с мужем

10 октября
2025 год

Лайфстайл >>
10 октября 2025
Мария Михалкова-Кончаловская пришла на премьеру сериала своего деда «Хроники русской революции» без мужа. И у журналистов сразу возник вопрос, почему же Мария разгуливает по мероприятиям совсем одна, без присмотра. В ответ на что Мария сообщила, что они с мужем разводятся.

«Молочный муж выпал»: Мария Михалкова-Кончаловская разводится с мужем

Мария вышла замуж очень рано — в 19 лет. Всё это происходило в рамках экстренной сепарации от матери и носило характер подросткового бунта. Так что на вопрос о причинах развода Мария рассказала о том, что префронтальная кора у женщины созревает лишь к 25 годам и неоднократно повторила: «Ранний брак».

«И парой мы были красивой, и очень хорошо прожили пять лет вместе, и мы даже похожи визуально, но так получилось, что ценности стали расходиться, мы стали меняться и поняли — дальше нам не по пути», — призналась Мария. В то время как Мария уверенно осваиваивала профессию актрисы, продолжая работать как художник и ювелир, Никита подумывал об эмиграции и подолгу пропадал в командировках, что Марию совершенно не устраивало.

«Молочный муж выпал»: Мария Михалкова-Кончаловская разводится с мужем

Развод совершенно не разочаровал Марию в идее брака. «Брак — это единственное, для чего соединяются мужчина и женщина. У меня не было печального опыта. Это путь. Молочный муж выпал — вот и всё», — пошутила актриса. «Я не была в грусти и депрессии. Это была светлая грусть. Знаете, бывает, расстаёшься с человеком, а потом, когда думаешь о нём, вспоминаешь детство, деревню, то как вы играли... Это такие приятные детские воспоминания скорее. Ранний брак... Мне много кто говорил. Но я совершенно не жалею о том, что рано вышла замуж. На мой взгляд, это для женщины всегда хорошо. Я очень быстро повзрослела, поняла, как жить в команде, потому что семья — это команда, и вы несёте ответственность друг за друга. Мы разные этапы проживали, в том числе, и финансовые. Ничего плохого про Никиту я сказать не могу».

«Молочный муж выпал»: Мария Михалкова-Кончаловская разводится с мужем

Сердце Марии уже не свободно, она встречается с неким мужчиной, который старше неё и очень внимателен к деталям. Например, её новый ухажёр заморочился и подарил ей серебряный кулон с фотографиями её любимых котов, сделанный на заказ. «Мы очень похожи в наших интересах и в нашем понимании прекрасного. И в общей сфере работаем. Не совсем в кино, и нет, имени его я не скажу».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Рекомендовать так рано выходить замуж я бы не стала»: Мария Кончаловская рассказала о семейной жизни
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Андрей КончаловскийМария Михалкова-Кончаловская (II)Любовь Толкалина
фильмы
Хроники русской революции

фотографии >>
«Молочный муж выпал»: Мария Михалкова-Кончаловская разводится с мужем фотографии
«Молочный муж выпал»: Мария Михалкова-Кончаловская разводится с мужем фотографии
«Молочный муж выпал»: Мария Михалкова-Кончаловская разводится с мужем фотографии
«Молочный муж выпал»: Мария Михалкова-Кончаловская разводится с мужем фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Василий Пектеев
10 октября ушёл из жизни театральный режиссёр Василий Пектеев.
Ефрем Амирамов
9 октября ушёл из жизни певец, композитор Ефрем Амирамов.
Алексей Бартошевич
8 октября ушёл из жизни сценарист, театровед Алексей Бартошевич.
Эльвира Осипова
1 октября ушла из жизни актриса Эльвира Осипова.

День рождения >>

Григорий Антипенко
Александр Белина
Андрей Дударенко
Лилия Кондрова
Алексей Кравченко
Софья Озерова
Нина Ольхина
Бруно Фрейндлих
Филипп Янковский
Чарльз Дэнс
Ипполит Жирардо
Ники Илиев
Лили Монори
Крис Пенн
Хелен Хейз
Карра Элехальде
все родившиеся 10 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен