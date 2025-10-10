Новые русские: Даниил Вершинин, Глеб Бочков и Никита Санаев

9 сентября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера документального сериала-путешествия по новой российской инди-музыке «Громко и честно» режиссёра Кирилла Алёхина. Документальный мюзикл «Громко и честно» рассказывает о новой волне независимой российской музыки и о тех, кого сегодня выбирают слушатели. В России сейчас — настоящий бум молодых артистов. Каждый день на стримингах появляется более 90 000 новых треков, а 20-летние музыканты с гитарами врываются в чарты и собирают миллионы прослушиваний.
фото: Кирилл Алёхин
фото: Илья Золотухин, фронтмен группы «Бонд с кнопкой»
