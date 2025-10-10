Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Новые русские: Даниил Вершинин, Глеб Бочков и Никита Санаев

10 октября
2025 год

Лайфстайл >>
10 октября 2025
9 сентября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера документального сериала-путешествия по новой российской инди-музыке «Громко и честно» режиссёра Кирилла Алёхина. Документальный мюзикл «Громко и честно» рассказывает о новой волне независимой российской музыки и о тех, кого сегодня выбирают слушатели. В России сейчас — настоящий бум молодых артистов. Каждый день на стримингах появляется более 90 000 новых треков, а 20-летние музыканты с гитарами врываются в чарты и собирают миллионы прослушиваний.

Новые русские: Даниил Вершинин, Глеб Бочков и Никита Санаев
фото: Кирилл Алёхин

Новые русские: Даниил Вершинин, Глеб Бочков и Никита Санаев
фото: Илья Золотухин, фронтмен группы «Бонд с кнопкой»

Новые русские: Даниил Вершинин, Глеб Бочков и Никита Санаев
фото: Группа passmurny

На премьере были группы «Бонд с кнопкой», passmurny, Soltwine, актеры и музыканты Павел Комаров, Екатерина Яшникова, Никита Санаев, Владимир Тяптушкин, Даниил Вершинин, Глеб Бочков, Таисия Орлова, Станислав Аккерман, Дмитрий Бергер, Сергей Баталов и другие.

Новые русские: Даниил Вершинин, Глеб Бочков и Никита Санаев
фото: Даниил Вершинин

Новые русские: Даниил Вершинин, Глеб Бочков и Никита Санаев
фото: Владимир Тяптушкин

Новые русские: Даниил Вершинин, Глеб Бочков и Никита Санаев
фото: Никита Санаев

Новые русские: Даниил Вершинин, Глеб Бочков и Никита Санаев
фото: Глеб Бочков

Новые русские: Даниил Вершинин, Глеб Бочков и Никита Санаев
фото: Антон Вохмин

Новые русские: Даниил Вершинин, Глеб Бочков и Никита Санаев
фото: Павел Комаров

«Громко и честно» выйдет 10 октября ВКонтакте, а затем 25 октября будет доступен на платформе CHILL.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Александр I». Фичуретка >>
«Эбигейл». Трейлер №2
«Жуки-2»
«Бизон: Дело манекенщицы». ТВ-ролик №3
«Глаз пустыни». ТВ-ролик
«Мужские правила моего деда»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сериал о новой российской музыке «Громко и честно» выйдет 10 октября
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекмузыкаМузыкантыпремьерастиль
персоны
Станнислав АккерманКирилл АлёхинСергей Баталов (II)Дмитрий БергерГлеб БочковДаниил ВершининАнтон ВохминПавел КомаровТася ОрловаНикита СанаевВладимир ТяптушкинСемён ШоминАлександр Юрин
фильмы
Громко и честно

фотографии >>
Новые русские: Даниил Вершинин, Глеб Бочков и Никита Санаев фотографии
Новые русские: Даниил Вершинин, Глеб Бочков и Никита Санаев фотографии
Новые русские: Даниил Вершинин, Глеб Бочков и Никита Санаев фотографии
Новые русские: Даниил Вершинин, Глеб Бочков и Никита Санаев фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Василий Пектеев
10 октября ушёл из жизни театральный режиссёр Василий Пектеев.
Ефрем Амирамов
9 октября ушёл из жизни певец, композитор Ефрем Амирамов.
Алексей Бартошевич
8 октября ушёл из жизни сценарист, театровед Алексей Бартошевич.
Эльвира Осипова
1 октября ушла из жизни актриса Эльвира Осипова.

День рождения >>

Григорий Антипенко
Александр Белина
Андрей Дударенко
Лилия Кондрова
Алексей Кравченко
Софья Озерова
Нина Ольхина
Бруно Фрейндлих
Филипп Янковский
Чарльз Дэнс
Ипполит Жирардо
Ники Илиев
Лили Монори
Крис Пенн
Хелен Хейз
Карра Элехальде
все родившиеся 10 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?