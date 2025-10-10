Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук

9 октября в кинотеатре "Октябрь" онлайн-кинотеатр START
и телеканал «Россия» представили самую масштабную работу Андрея Кончаловского
, кинороман «Хроники русской революции»
, первоначальное название которого («Герои и выродки») даёт первичное представление о том, что, собственно, хотел сказать автор.
фото: Андрей Кончаловский
Сериал зрителям представили режиссёр Андрей Кончаловский
и исполнители главных ролей Никита Ефремов
, Юлия Высоцкая
, Ольга Лерман
, Евгений Ткачук
, Александр Мизёв
, Никита Каратаев
и Мария Шумакова
.
фото: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
фото: Александр Мизёв
фото: Евгений Ткачук
фото: Никита Ефремов
фото: Никита Каратаев
фото: Ольга Лерман
фото: Мария Шумакова с мужем
Среди гостей премьеры были ну почти что все: Никита
и Анна Михалковы
, Егор Кончаловский
с дочерью Марией
, Дмитрий Дибров
, Фёдор Бондарчук
, Сергей Гармаш
, Дарья Мороз
, Юрий Чурсин
, Павел Деревянко
, Валерия Гай Германика
, Иван Добронравов
, Ангелина Стречина
, Екатерина Волкова
, Елена Ханга
, Ксения Алфёрова
и другие.
фото: Ангелина Стречина
фото: Сергей Гармаш
фото: Анна Михалкова
фото: Фёдор Бондарчук и Юрий Чурсин
фото: Никита Михалков
фото: Полина Гухман и Григорий Верник
фото: Павел и Зоя Деревянко
фото: Маруся Фомина
фото: Ксения Алфёрова
фото: Иван Добронравов с женой
фото: Елена Ханга с дочерью
фото: Екатерина Волкова
фото: Мария Михалкова-Кончаловская и Егор Кончаловский
фото: Дмитрий Дибров с сыном
фото: Дарья Мороз
4 эпизода сериала «Хроники русской революции» уже доступны в онлайн-кинотеатре START. Позднее премьера киноромана состоится в эфире телеканала «Россия» фото: Валерия Гай Германика
.
«Хроники русской революции»
