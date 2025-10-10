Кино-Театр.Ру
Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук

10 октября
2025 год

10 октября 2025
9 октября в кинотеатре "Октябрь" онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия» представили самую масштабную работу Андрея Кончаловского, кинороман «Хроники русской революции», первоначальное название которого («Герои и выродки») даёт первичное представление о том, что, собственно, хотел сказать автор.

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Андрей Кончаловский

Сериал зрителям представили режиссёр Андрей Кончаловский и исполнители главных ролей Никита Ефремов, Юлия Высоцкая, Ольга Лерман, Евгений Ткачук, Александр Мизёв, Никита Каратаев и Мария Шумакова.

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Александр Мизёв

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Евгений Ткачук

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Никита Ефремов

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Никита Каратаев

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Ольга Лерман

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Мария Шумакова с мужем

Среди гостей премьеры были ну почти что все: Никита и Анна Михалковы, Егор Кончаловский с дочерью Марией, Дмитрий Дибров, Фёдор Бондарчук, Сергей Гармаш, Дарья Мороз, Юрий Чурсин, Павел Деревянко, Валерия Гай Германика, Иван Добронравов, Ангелина Стречина, Екатерина Волкова, Елена Ханга, Ксения Алфёрова и другие.

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Ангелина Стречина

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Сергей Гармаш

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Анна Михалкова

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Фёдор Бондарчук и Юрий Чурсин

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Никита Михалков

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Полина Гухман и Григорий Верник

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Павел и Зоя Деревянко

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Маруся Фомина

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Ксения Алфёрова

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Иван Добронравов с женой

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Елена Ханга с дочерью

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Екатерина Волкова

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Мария Михалкова-Кончаловская и Егор Кончаловский

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Дмитрий Дибров с сыном

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Дарья Мороз

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук
фото: Валерия Гай Германика

4 эпизода сериала «Хроники русской революции» уже доступны в онлайн-кинотеатре START. Позднее премьера киноромана состоится в эфире телеканала «Россия».

«Хроники русской революции»
№ 1
TanaS   10.10.2025 - 20:45
Пока не прочитала описание, думала, что Дибров с очередной пассией. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
«Он боялся не соответствовать ожиданиям отца»: Никита Ефремов об императоре Николае II
Скорбим

Василий Пектеев
10 октября ушёл из жизни театральный режиссёр Василий Пектеев.
Ефрем Амирамов
9 октября ушёл из жизни певец, композитор Ефрем Амирамов.
Алексей Бартошевич
8 октября ушёл из жизни сценарист, театровед Алексей Бартошевич.
Эльвира Осипова
1 октября ушла из жизни актриса Эльвира Осипова.

День рождения >>

Григорий Антипенко
Александр Белина
Андрей Дударенко
Лилия Кондрова
Алексей Кравченко
Софья Озерова
Нина Ольхина
Бруно Фрейндлих
Филипп Янковский
Чарльз Дэнс
Ипполит Жирардо
Ники Илиев
Лили Монори
Крис Пенн
Хелен Хейз
Карра Элехальде
все родившиеся 10 октября >>

