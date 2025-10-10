«Меня не могли ввести в наркоз, потому что у меня была истерика»: Юлия Меньшова рассказала об аборте

Юлия Меньшова стала героиней шоу «Метаметрика», в студии которого дала исчерпывающую оценку попыткам властей ограничить право женщины на аборт в России. А также рассказала о том, как сама сделала аборт в молодости, и как врач пытался её от этого отговорить. В отличие от чиновников мужского пола, которые так рьяно пытаются оспорить право женщины на аборт, Юлия напомнила, что реальных желающих помогать женщинам в России растить детей (включая их отцов) — исчезающе мало, что и является основной причиной большинства абортов.
«Надо признать честно, что в нашей стране ответственность за рождение и воспитание ребёнка лежит на женщине. Количество мужчин, которые не платят даже минимальные алименты — огромно. Мужчины в принципе не относятся к семье как к ответственности и они запросто могут уйти из неё. А женщина уйти от своего ребёнка не может никогда. Поэтому сваливать ответственность за рождаемость детей (ещё и за то, чтобы она не делала аборт) на женщину — это жестоко. Просто жестоко!
фото: Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым
Я скажу вам, как женщина, что аборт — это не такая простая процедура. Я делала аборт. Я замужем, и так получилось, что после рождения моего первого ребёнка я очень быстро забеременела снова. Мы поняли, что мы не готовы, потому что у нас был очень сложный сын. Очень сложно взрослел. Это такое мучительное решение. Вы не можете себе представить, что переживает женщина, которая идёт на эту процедуру. И когда я пришла на эту процедуру, и ко мне подошёл доктор, мужчина, который сказал мне: «Вы знаете, всё-таки это грех, вы бы подумали», я думала, что я его сейчас убью. Ты офонарел? Ты меня сейчас осуждаешь? Ты вообще можешь себе представить, что я сейчас проживаю? Ты побудь на моём месте для начала. Меня долго не могли ввести в наркоз, потому что я рыдала. У меня была истерика. К которой этот доктор тоже имел отношение, решив сделать благо и с христианских позиций со мной поговорить. Помню ли я о том, что сделала этот аборт? Очень хорошо. Каждый день. И это моя история.
Поэтому вот так запросто одним росчерком пера решить, что мы сейчас будем женщин отговаривать, препоны им ставить, удлинять этот путь и так далее…А реально государство берёт на себя ответственность в помощи этой женщине? Оно правда за это отвечает? Оно даст ей пакет помощи только на момент рождения или оно потом ей тоже будет помогать? Потому что посмотрите, какое количество семей рассыпается — а дети её ответственность навсегда. И она будет тянуть этого ребёнка. В школу его собирать, на родительских собраниях деньги сдавать на занавески, на подарки учителям. На платное обучение будет собирать ему деньги и на то, чтобы его модно одеть, и чтобы телефон ему купить. Это всё будет делать женщина. Поэтому, я думаю, не с того конца заходим…»
