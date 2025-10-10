Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Меня не могли ввести в наркоз, потому что у меня была истерика»: Юлия Меньшова рассказала об аборте

10 октября
2025 год

Лайфстайл >>
10 октября 2025
Юлия Меньшова стала героиней шоу «Метаметрика», в студии которого дала исчерпывающую оценку попыткам властей ограничить право женщины на аборт в России. А также рассказала о том, как сама сделала аборт в молодости, и как врач пытался её от этого отговорить. В отличие от чиновников мужского пола, которые так рьяно пытаются оспорить право женщины на аборт, Юлия напомнила, что реальных желающих помогать женщинам в России растить детей (включая их отцов) — исчезающе мало, что и является основной причиной большинства абортов.

«Меня не могли ввести в наркоз, потому что у меня была истерика»: Юлия Меньшова рассказала об аборте

«Надо признать честно, что в нашей стране ответственность за рождение и воспитание ребёнка лежит на женщине. Количество мужчин, которые не платят даже минимальные алименты — огромно. Мужчины в принципе не относятся к семье как к ответственности и они запросто могут уйти из неё. А женщина уйти от своего ребёнка не может никогда. Поэтому сваливать ответственность за рождаемость детей (ещё и за то, чтобы она не делала аборт) на женщину — это жестоко. Просто жестоко!

«Меня не могли ввести в наркоз, потому что у меня была истерика»: Юлия Меньшова рассказала об аборте
фото: Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым

Я скажу вам, как женщина, что аборт — это не такая простая процедура. Я делала аборт. Я замужем, и так получилось, что после рождения моего первого ребёнка я очень быстро забеременела снова. Мы поняли, что мы не готовы, потому что у нас был очень сложный сын. Очень сложно взрослел. Это такое мучительное решение. Вы не можете себе представить, что переживает женщина, которая идёт на эту процедуру. И когда я пришла на эту процедуру, и ко мне подошёл доктор, мужчина, который сказал мне: «Вы знаете, всё-таки это грех, вы бы подумали», я думала, что я его сейчас убью. Ты офонарел? Ты меня сейчас осуждаешь? Ты вообще можешь себе представить, что я сейчас проживаю? Ты побудь на моём месте для начала. Меня долго не могли ввести в наркоз, потому что я рыдала. У меня была истерика. К которой этот доктор тоже имел отношение, решив сделать благо и с христианских позиций со мной поговорить. Помню ли я о том, что сделала этот аборт? Очень хорошо. Каждый день. И это моя история.

«Меня не могли ввести в наркоз, потому что у меня была истерика»: Юлия Меньшова рассказала об аборте

Поэтому вот так запросто одним росчерком пера решить, что мы сейчас будем женщин отговаривать, препоны им ставить, удлинять этот путь и так далее…А реально государство берёт на себя ответственность в помощи этой женщине? Оно правда за это отвечает? Оно даст ей пакет помощи только на момент рождения или оно потом ей тоже будет помогать? Потому что посмотрите, какое количество семей рассыпается — а дети её ответственность навсегда. И она будет тянуть этого ребёнка. В школу его собирать, на родительских собраниях деньги сдавать на занавески, на подарки учителям. На платное обучение будет собирать ему деньги и на то, чтобы его модно одеть, и чтобы телефон ему купить. Это всё будет делать женщина. Поэтому, я думаю, не с того конца заходим…»
версия для печати

Самое интересное

фрагменты: «Тишина». Отрывок >>
«Преступление будет раскрыто-2». Отрывок
«Бальзаковский возраст, или Все мужики сво... -1». ТВ-ролик
«Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 5 лет спустя». ТВ-ролик
«Преступление будет раскрыто». Отрывок
«Самый лучший праздник». Отрывок

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
воспоминанияздоровьемнениеполитика
персоны
Юлия Меньшова

фотографии >>
«Меня не могли ввести в наркоз, потому что у меня была истерика»: Юлия Меньшова рассказала об аборте фотографии
«Меня не могли ввести в наркоз, потому что у меня была истерика»: Юлия Меньшова рассказала об аборте фотографии
«Меня не могли ввести в наркоз, потому что у меня была истерика»: Юлия Меньшова рассказала об аборте фотографии
«Меня не могли ввести в наркоз, потому что у меня была истерика»: Юлия Меньшова рассказала об аборте фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Василий Пектеев
10 октября ушёл из жизни театральный режиссёр Василий Пектеев.
Ефрем Амирамов
9 октября ушёл из жизни певец, композитор Ефрем Амирамов.
Алексей Бартошевич
8 октября ушёл из жизни сценарист, театровед Алексей Бартошевич.
Эльвира Осипова
1 октября ушла из жизни актриса Эльвира Осипова.

День рождения >>

Григорий Антипенко
Александр Белина
Андрей Дударенко
Лилия Кондрова
Алексей Кравченко
Софья Озерова
Нина Ольхина
Бруно Фрейндлих
Филипп Янковский
Чарльз Дэнс
Ипполит Жирардо
Ники Илиев
Лили Монори
Крис Пенн
Хелен Хейз
Карра Элехальде
все родившиеся 10 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?