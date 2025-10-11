«В 16 лет я стала хореографом стриптизёров»: Мария Камова рассказала о первых заработках

Дебютировавшая в одной из главных ролей в сериале «Москва слезам не верит» Мария Камова
(известная как блогер Маш Милаш) рассказала в интервью Фёдору Бондарчуку
о том, как желание купить все на свете джинсы привело её к хорошим заработкам, а позже и к популярности.
Мария родилась в семье педагогов и была таким активным ребёнком, что родители решили отдать её на балет. Всё детство Маша занималась балетом и уже в 14 лет начала зарабатывать постановкой танцев. «Я поняла, что хочу покупать себе все джинсы. Все джинсы, что есть в витринах, были мне нужны. Я пошла работать хореографом у детского коллектива. Мне было 14 лет и я думала, что заработаю тысяч 6-8. Но я заработала за тот месяц 65 000 рублей и поняла, что жизнь началась. Скупила себе всё на свете. Я почувствовала вкус денег и поняла, что меня не остановить. Я очень жадно хотела доказывать всем, что я могу, я крутая и не важно, сколько мне лет».
Через пару лет Мария уже ставила танцевальные номера профессиональным стриптизёрам. «Я нахожу вакансию хореографа в интернете «работа с ребятами». Я звоню, меня приглашают на собеседование. Помню, приезжаю на станцию метро «Красные ворота» и ищу там школу танцев, дом искусств. Мне звонят и говорят: вы видите ночной клуб? И дальше всё как в тумане. Я захожу в клуб и там меня встречают столько красивых мужчин, как будто я во сне. Мне озвучивают предложение, от которого я не могу отказаться: 10 000 рублей за постановку номера. А мой мозг очень быстро считал и конвертировал в джинсы. Я подумала, что за месяц могу поставить 10-16 номеров. Это ж сколько я буду зарабатывать? И в 16 лет я стала хореографом стриптизёров. У меня было в подчинении 60 человек, которые через месяц называли меня Мария Сергеевна».
Утолив жажду денег, Маша почувствовала, что теперь хочет быть успешной и стала вести свой блог.
