«В 16 лет я стала хореографом стриптизёров»: Мария Камова рассказала о первых заработках

11 октября
2025 год

11 октября 2025
Дебютировавшая в одной из главных ролей в сериале «Москва слезам не верит» Мария Камова (известная как блогер Маш Милаш) рассказала в интервью Фёдору Бондарчуку о том, как желание купить все на свете джинсы привело её к хорошим заработкам, а позже и к популярности.

Мария родилась в семье педагогов и была таким активным ребёнком, что родители решили отдать её на балет. Всё детство Маша занималась балетом и уже в 14 лет начала зарабатывать постановкой танцев. «Я поняла, что хочу покупать себе все джинсы. Все джинсы, что есть в витринах, были мне нужны. Я пошла работать хореографом у детского коллектива. Мне было 14 лет и я думала, что заработаю тысяч 6-8. Но я заработала за тот месяц 65 000 рублей и поняла, что жизнь началась. Скупила себе всё на свете. Я почувствовала вкус денег и поняла, что меня не остановить. Я очень жадно хотела доказывать всем, что я могу, я крутая и не важно, сколько мне лет».

Через пару лет Мария уже ставила танцевальные номера профессиональным стриптизёрам. «Я нахожу вакансию хореографа в интернете «работа с ребятами». Я звоню, меня приглашают на собеседование. Помню, приезжаю на станцию метро «Красные ворота» и ищу там школу танцев, дом искусств. Мне звонят и говорят: вы видите ночной клуб? И дальше всё как в тумане. Я захожу в клуб и там меня встречают столько красивых мужчин, как будто я во сне. Мне озвучивают предложение, от которого я не могу отказаться: 10 000 рублей за постановку номера. А мой мозг очень быстро считал и конвертировал в джинсы. Я подумала, что за месяц могу поставить 10-16 номеров. Это ж сколько я буду зарабатывать? И в 16 лет я стала хореографом стриптизёров. У меня было в подчинении 60 человек, которые через месяц называли меня Мария Сергеевна». Утолив жажду денег, Маша почувствовала, что теперь хочет быть успешной и стала вести свой блог.

№ 18
Елена К/Л (Лабинск)   20.10.2025 - 16:22
с одной стороны молодец, что в столь юном возрасте не стала тянуть деньги с родителей, а решила заработать сама. но с другой стороны, так себе вариант для начала карьеры. Просто оказалась в нужное время... читать далее>>
№ 17
Киноман1985   19.10.2025 - 18:08
Приобрела много опыта с ранних лет. Увидела больше, чем надо подростку)) читать далее>>
№ 16
Мишель Ангельская (Омск)   17.10.2025 - 13:30
В 14 лет начать зарабатывать деньги - это впечатляет. Все лучше, чем родиться с золотой ложкой во рту и превратиться в мажора. читать далее>>
№ 15
Мария Гладилова (Москва)   16.10.2025 - 18:57
Тут может быть двоякое отношение. С одной стороны, конечно, хорошо, что пошла зарабатывать деньги, а не сидела на шее у родителей. Многие идут работать, когда им уже за 20 - после окончания института... читать далее>>
№ 14
афросиаб   15.10.2025 - 00:07
... Сэр - это не отчество, это титул в Англии, и далеко не каждый миллиардер его имеет. У англосаксов вообще отчеств нет, не считают они нужным своих отцов поминать. Меня отчества не отталкивают, тут... читать далее>>
Всего сообщений: 18
