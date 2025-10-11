Кино-Театр.Ру
Отдел кадров: Николь Кидман, Джейкоб Элорди и Роберт Паттинсон

11 октября
2025 год

Лайфстайл >>
11 октября 2025
Вот и треть октября пролетела незаметно, а следовательно, пора побаловать себя просмотром красивых снимков для глянца с участием Наоми Уоттс, Джейкоба Элорди, Роберта Паттинсона, Джуда Лоу, Ребекки Фергюсон, Роуз Бирн, Мии Гот и Николь Кидман.

фото: Наоми Уоттс для Vogue Greece

фото: Наоми Уоттс для Vogue Greece

фото: Ребекка Фергюсон для Netflix Tudum

фото: Джейкоб Элорди для нового WSJ

фото: Джейкоб Элорди для нового WSJ

фото: Роберт Паттинсон для ICON Magazine

фото: Роберт Паттинсон для ICON Magazine

фото: Джуд Лоу и Джейсон Бейтман для New York Times

фото: Роуз Бирн для Vogue Australia

фото: Эддисон Рэй для журнала "W"

фото: Николь Кидман для Vogue

фото: Миа Гот для Who What Wear

Больше фотографий можно посмотреть в нашей галерее.
№ 6
Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 20:40
Все красавчики. Блестящие и медленно стареющие звёздочки. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   13.10.2025 - 18:32
Хорошо, что Эддисон Рэй сфоткали сбоку, а не сзади. А то складывается такое ощущение, что под платьем у неё вообще ничего нет. читать далее>>
№ 4
надежда паттайя25 (г Красноярск)   13.10.2025 - 05:51
Все фото достойны просмотра, не было желания пролистать. На Фергюсон остановилась, запечатлела повнимательнее. Но, Паттисон в цветах и на полу, немного насторожил. читать далее>>
№ 3
Ани харадж   12.10.2025 - 14:19
Джуд Лоу красавчик, Фергюсон просто огонь, Николь Кидман неплохо вышла. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   11.10.2025 - 20:12
... Ребекка шикарна. Как и Роуз Бирн. Обе актрисы бесподобны. Джуд Лоў і Джейсон Бэйтмэн снялись в честь хорошего сериала. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
красотастиль
персоны
Джейсон БейтманРоуз БирнМиа ГотНиколь КидманДжуд ЛоуРоберт ПаттинсонНаоми УоттсРебекка ФергюсонДжейкоб Элорди

фотографии >>
