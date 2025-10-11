«Муж предлагал мне имитировать беременность»: Алёна Апина о бесплодии и суррогатном материнстве

«Когда у меня родился ребёнок с помощью суррогатной матери, мне многие (и в первую очередь мой муж) говорили: «Давай сделаем вид, что ты беременна. Уедем в село, снимем пару фоток — и ты беременна». А я что-то так села, подумала: а как я буду в глаза ребёнку смотреть? Да я же даже на простой вопрос о своём самочувствии в первом триместре не смогу ей ответить. Тем более, что она выросла и стала доктором, что никто не мог тогда предположить. Как я буду общаться с другими мамашами? Самый простой путь, какой бы он не был неприятный — говорить правду».
Прежде, чем решиться на этот шаг, Алёна перепробовала все возможные классические и неклассические варианты, включая ЭКО. «Есть такая фраза «Нельзя быть немножко беременной». А я скажу, что можно. У меня было 9 подсадок ЭКО и все неудачные».
Вариант с суррогатным материнством Алёне предложила подруга-врач. «У меня тогда уже зрела в голове идея пойти и взять ребёнка из приюта. У меня была безвыходная ситуация. Ни один врач не мог мне сказать, в чём причина. У меня всё хорошо, у мужа всё хорошо. Всё хорошо и ничего. Подруга предложила попробовать [суррогатное материнство] и я согласилась».
В этом же интервью Алёна призналась, что до 50 лет жила с оглядкой на чужое мнение, но только не в отношении материнства. «В этом вопросе у меня уши залиты бетоном. Что бы там люди не говорили, они не имеют на это никакого права, потому что они не знают, что такое хотеть ребёнка и не иметь его. Только с человеком, который прошёл тот же путь, мне будет интересно порассуждать на эту тему. Таких людей немного, потому что тема бесплодия и неудач хоть и частая, не все доходят до конца, многие сдаются, меняют своё решение, у кого-то происходит чудо. У всех по-разному, а у меня вот так».
фото: Апина с дочерью
Дочери Апина тоже решила говорить правду с самого начала: «Мы всю жизнь ей это говорили. Когда она стала задавать вопросы осознанные, я ей сказала, что я очень хотела, чтобы она появилась. И что все тёти обычно ходят 9 месяцев, а я её ждала 9 лет».
Ксюша отучилась на врача и проходит ординатуру в Сечинском институте, чтобы через пять лет стать полноценным пластическим хирургом: «Она с первого класса хотела быть пластическим хирургом. Я не знаю, что на это повлияло. Ни у меня, ни у её папы в семье нет врачей. Я даже на кровь не могу смотреть».
Побочный эффект у решения Апиной всё же есть и весьма неожиданный: Ксюша теперь считает, что детей не обязательно рожать самой. «Сейчас, к сожалению, когда они с молодым человеком вскользь обсуждают детей, я слышу: «Нет, мамочка, я возьму суррогатную мать и моей карьере это не помешает». И тут я понимаю, что немножко не такого я ожидала. Ну может, это просто разговоры. Я уже ничего не понимаю, что у них происходит в головах».
