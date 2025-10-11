Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Муж предлагал мне имитировать беременность»: Алёна Апина о бесплодии и суррогатном материнстве

11 октября
2025 год

Лайфстайл >>
11 октября 2025
Алина Апина была первой российской артисткой, которая открыто призналась, что воспользовалась услугами суррогатной матери. Даже в 2025 году многие артисты продолжают делать вид, что нашли детей в капусте, а уж для 2001 года такая откровенность была и вовсе сенсационной. В интервью Юлии Меньшовой Апина призналась, что близкие предлагали ей имитировать беременность.

«Муж предлагал мне имитировать беременность»: Алёна Апина о бесплодии и суррогатном материнстве

«Когда у меня родился ребёнок с помощью суррогатной матери, мне многие (и в первую очередь мой муж) говорили: «Давай сделаем вид, что ты беременна. Уедем в село, снимем пару фоток — и ты беременна». А я что-то так села, подумала: а как я буду в глаза ребёнку смотреть? Да я же даже на простой вопрос о своём самочувствии в первом триместре не смогу ей ответить. Тем более, что она выросла и стала доктором, что никто не мог тогда предположить. Как я буду общаться с другими мамашами? Самый простой путь, какой бы он не был неприятный — говорить правду».

Прежде, чем решиться на этот шаг, Алёна перепробовала все возможные классические и неклассические варианты, включая ЭКО. «Есть такая фраза «Нельзя быть немножко беременной». А я скажу, что можно. У меня было 9 подсадок ЭКО и все неудачные».

«Муж предлагал мне имитировать беременность»: Алёна Апина о бесплодии и суррогатном материнстве

Вариант с суррогатным материнством Алёне предложила подруга-врач. «У меня тогда уже зрела в голове идея пойти и взять ребёнка из приюта. У меня была безвыходная ситуация. Ни один врач не мог мне сказать, в чём причина. У меня всё хорошо, у мужа всё хорошо. Всё хорошо и ничего. Подруга предложила попробовать [суррогатное материнство] и я согласилась».

В этом же интервью Алёна призналась, что до 50 лет жила с оглядкой на чужое мнение, но только не в отношении материнства. «В этом вопросе у меня уши залиты бетоном. Что бы там люди не говорили, они не имеют на это никакого права, потому что они не знают, что такое хотеть ребёнка и не иметь его. Только с человеком, который прошёл тот же путь, мне будет интересно порассуждать на эту тему. Таких людей немного, потому что тема бесплодия и неудач хоть и частая, не все доходят до конца, многие сдаются, меняют своё решение, у кого-то происходит чудо. У всех по-разному, а у меня вот так».

«Муж предлагал мне имитировать беременность»: Алёна Апина о бесплодии и суррогатном материнстве
фото: Апина с дочерью

Дочери Апина тоже решила говорить правду с самого начала: «Мы всю жизнь ей это говорили. Когда она стала задавать вопросы осознанные, я ей сказала, что я очень хотела, чтобы она появилась. И что все тёти обычно ходят 9 месяцев, а я её ждала 9 лет».

Ксюша отучилась на врача и проходит ординатуру в Сечинском институте, чтобы через пять лет стать полноценным пластическим хирургом: «Она с первого класса хотела быть пластическим хирургом. Я не знаю, что на это повлияло. Ни у меня, ни у её папы в семье нет врачей. Я даже на кровь не могу смотреть».

«Муж предлагал мне имитировать беременность»: Алёна Апина о бесплодии и суррогатном материнстве

Побочный эффект у решения Апиной всё же есть и весьма неожиданный: Ксюша теперь считает, что детей не обязательно рожать самой. «Сейчас, к сожалению, когда они с молодым человеком вскользь обсуждают детей, я слышу: «Нет, мамочка, я возьму суррогатную мать и моей карьере это не помешает». И тут я понимаю, что немножко не такого я ожидала. Ну может, это просто разговоры. Я уже ничего не понимаю, что у них происходит в головах».
версия для печати

Самое интересное

фрагменты: «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво... -3». Отрывок >>
«Между нами, девочками»
«Самый лучший праздник». Отрывок
«Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 5 лет спустя». ТВ-ролик
«Бальзаковский возраст, или Все мужики сво... -1». ТВ-ролик
«Преступление будет раскрыто». Отрывок

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Непорочное зачатие: Эмбер Хёрд, Джессика Честейн и другие звёзды, прибегнувшие к услугам суррогатных матерей
Поиск по меткам
воспоминаниядетиздоровье
персоны
Алёна АпинаЮлия Меньшова

фотографии >>
«Муж предлагал мне имитировать беременность»: Алёна Апина о бесплодии и суррогатном материнстве фотографии
«Муж предлагал мне имитировать беременность»: Алёна Апина о бесплодии и суррогатном материнстве фотографии
«Муж предлагал мне имитировать беременность»: Алёна Апина о бесплодии и суррогатном материнстве фотографии
«Муж предлагал мне имитировать беременность»: Алёна Апина о бесплодии и суррогатном материнстве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Василий Пектеев
10 октября ушёл из жизни театральный режиссёр Василий Пектеев.
Ефрем Амирамов
9 октября ушёл из жизни певец, композитор Ефрем Амирамов.
Алексей Бартошевич
8 октября ушёл из жизни сценарист, театровед Алексей Бартошевич.
Эльвира Осипова
1 октября ушла из жизни актриса Эльвира Осипова.

День рождения >>

Мурат Бисембин
Игорь Верник
Роман Высоцкий
Александр Кудренко
Анастасия Куимова
Алёна Михайлова
Эльдор Уразбаев
Иво Ууккиви
Полина Чернышова
Мэтт Бомер
Эмили Дешанель
Дэвид Морс
Люк Перри
Туре Рифенштайн
Мишель Трахтенберг
Шон Патрик Фланери
все родившиеся 11 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?