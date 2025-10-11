Кино-Театр.Ру
Маяк-2025: Владимир Мишуков, Евгения Громова и Евгений Серзин

11 октября
2025 год

11 октября 2025
9 октября в Геленджике состоялась церемония закрытия фестиваля «Маяк», лауреатами которого в этом году стали Амет Савенко, Константин Хабенский, Сергей Малкин, Соня Райзман и другие. Отметить закрытие и раздачу призов собрались Наталья Кудряшова, Владимир Мишуков, Евгений Серзин и другие.

Маяк-2025: Владимир Мишуков, Евгения Громова и Евгений Серзин
фото: Владимир Мишуков

Маяк-2025: Владимир Мишуков, Евгения Громова и Евгений Серзин
фото: Бакур Бакурадзе

Маяк-2025: Владимир Мишуков, Евгения Громова и Евгений Серзин
фото: Наталья Кудряшова

Маяк-2025: Владимир Мишуков, Евгения Громова и Евгений Серзин
фото: Михаил Местецкий

Маяк-2025: Владимир Мишуков, Евгения Громова и Евгений Серзин
фото: Даша Котрелёва и Соня Райзман

Маяк-2025: Владимир Мишуков, Евгения Громова и Евгений Серзин
фото: Евгений Серзин

Маяк-2025: Владимир Мишуков, Евгения Громова и Евгений Серзин
фото: Вера Марченко

Маяк-2025: Владимир Мишуков, Евгения Громова и Евгений Серзин
фото: Сергей Малкин и Дарья Котрелёва

Маяк-2025: Владимир Мишуков, Евгения Громова и Евгений Серзин
фото: Дарья Савельева и Анна Кузнецова

Маяк-2025: Владимир Мишуков, Евгения Громова и Евгений Серзин
фото: Евгения Громова

Маяк-2025: Владимир Мишуков, Евгения Громова и Евгений Серзин
фото: Юлия Хамитова

Маяк-2025: Владимир Мишуков, Евгения Громова и Евгений Серзин
фото: Анна Ещенко

Маяк-2025: Владимир Мишуков, Евгения Громова и Евгений Серзин
фото: Евгений Романцов
№ 6
Тульский парень   14.10.2025 - 20:43
... строго дресскода нет. одевают что захотят. видел приходили пары в спортивке - он, она в вечернем платье. вроде бы в одном месте одеваются. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   14.10.2025 - 19:28
Самый красивый образ у Ещенко - платье с изюминкой, знала куда идёт, не просто джинсы напялила. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   13.10.2025 - 18:36
... А Серзин и вытанцовывает как в ночном клубе, разошёлся не на шутку)) читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   12.10.2025 - 21:24
Поздравляю всех победителей Маяка. Не самый крутой фестиваль. Однако победа всякая хороша. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   12.10.2025 - 18:31
... При чём некоторые из них такое ощущение, что оделись как в ночной клуб. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
