Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дочь Клинта Иствуда стала мамой во второй раз

12 октября
2025 год

Лайфстайл >>
12 октября 2025
32-летняя дочь Клинта Иствуда стала мамой во второй раз. О рождении сына Франческа сообщила в социальных сетях, опубликовав фотографии с новорожденным. Вместе с моделью в палате запечатлены отец ребенка, Александр Рэйт, и их 7-летний сын Тайтен: «День первый», — подписала публикацию Иствуд.

Дочь Клинта Иствуда стала мамой во второй раз

Ранее актриса и модель была замужем за братом актера Джоны Хилла Джорданом Фельдштейном. Они сыграли свадьбу в 2013 году, но вскоре Франческа подала на развод. Всего у 95-летнего Клинта Иствуда восемь детей и семь внуков.

Дочь Клинта Иствуда стала мамой во второй раз
фото: Александр Рэйт с сыном Тайтеном

Дочь Клинта Иствуда стала мамой во второй раз
фото: Франческа Иствуд с детьми
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
надежда паттайя25 (г Красноярск)   13.10.2025 - 13:30
Молодец что делает такие подарки отцу. Такой роскошный дедушка у малыша. Карьеру сделал, детей нарожал,внуков куча. И умереть наверное не страшно. А он оказывается долгожитель. И ловелас известный. Я вообще... читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   12.10.2025 - 21:23
Почти столетий дедушка сейчас на голове стоит от новости. Я уверен, выполнить березку у стены ещё сможет. читать далее>>
№ 3
Ани харадж   12.10.2025 - 21:01
Клинт просто гигант, только подумать 8 детей. Вот это Иствуд. Давно про него ничего не читала. Интересно как живёт. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   12.10.2025 - 18:38
Честно сказать, да хоть третий. Иствуда знаю, его дочь - нет. читать далее>>
№ 1
valerik61   12.10.2025 - 16:34
Поздравляю! Здоровья малышу и мамочке! читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
дети
персоны
Клинт ИствудФранческа ИствудДжона Хилл

фотографии >>
Дочь Клинта Иствуда стала мамой во второй раз фотографии
Дочь Клинта Иствуда стала мамой во второй раз фотографии
Дочь Клинта Иствуда стала мамой во второй раз фотографии
Дочь Клинта Иствуда стала мамой во второй раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Елизавета Волгина
12 октября ушла из жизни актриса Елизавета Волгина.

День рождения >>

Анастасия Веденская
Алексей Девотченко
Саят Исембаев
Михаил Козаков
Ксения Лаврова-Глинка
Вячеслав Разбегаев
Лесь Сердюк
Вадим Спиридонов
Мариэтта Цигаль-Полищук
Камерон Арнетт
Миа Васиковска
Пётр Журавский
Стив Куган
Роджер Мур
Джон Седа
Бен Уишоу
все родившиеся 14 октября >>

Афиша кино >>

Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
Русалочка. Начало приключений
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Китай, 2021
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Ледяной предел
триллер
США, Болгария, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен