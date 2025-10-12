Дочь Клинта Иствуда стала мамой во второй раз

что почитать?

«Я никогда в женщине не искал творческой составляющей»: Егор Кончаловский об отношениях с женой Марией Леоновой

«Всё могу»: Добрый человек из Лондона

В ночь с 12 на 13 октября, 01:00, ОТР

«Географ глобус пропил»: Полеты во сне и наяву

Режиссер «Улицы Шекспира» о родной Тюмени, творческом развитии и поиске дома

Данил Чащин: «Удивительно, сколько людей, которых мы знаем и любим, имеют цыганские корни»

Интервью

Ксения Трейстер: «Если объявят о съемках на Луне, то я точно буду там играть»

Актриса о съемках сериала «Тысяча "нет" и одно "да"» и профессионализме и будущих проектах