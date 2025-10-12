32-летняя дочь Клинта Иствуда стала мамой во второй раз. О рождении сына Франческа сообщила в социальных сетях, опубликовав фотографии с новорожденным. Вместе с моделью в палате запечатлены отец ребенка, Александр Рэйт, и их 7-летний сын Тайтен: «День первый», — подписала публикацию Иствуд.
Ранее актриса и модель была замужем за братом актера Джоны ХиллаДжорданом Фельдштейном. Они сыграли свадьбу в 2013 году, но вскоре Франческа подала на развод. Всего у 95-летнего Клинта Иствуда восемь детей и семь внуков.
