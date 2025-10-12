«Она обижена на меня»: Егор Кончаловский о расставании с Любовью Толкалиной

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский были вместе почти двадцать лет, но в браке они официально не состояли. Актриса делилась в интервью, что выйти замуж Егор ей все-таки предлагал, но с условием, что они заключат брачный договор. Любовь регистрировать отношения отказалась. В недавней беседе с изданием «СтарХит» Кончаловский объяснил, почему выдвинул такое требование.
фото: Любовь Толкалина и Егор Кончаловский
«Брачный контракт — всего лишь средство и способ расстаться хорошо. Наверное, действительно, — это один из моментов, которые ее обидели. Люба, к сожалению, вообще, обижена на меня. И все время демонстрирует это в СМИ. В какой-то момент я с грустью понял, что мы вряд ли останемся надолго вместе. Тут надо сказать, что Люба — человек импульсивный, эмоциональный, но в материальном она неплохо разбиралась. И пока жила со мной, купила три квартиры, построила два дома. Так что не только для меня это было нужно, но и для нее. Я про брачный договор. Мало того, Люба, как правило, забывает о договоренностях. Когда мы расставались, я повел ее к нотарису и зафиксировал на бумаге то, что обязуюсь сделать. Какие-то вещи, от которых мог спокойно отказаться, мы же не были официально женаты. И я продолжаю все выполнять. Поэтому, считаю, брачный контракт — вещь нужная. Учитывая, что в России чуть ли не семь браков из десяти распадается, лучше расставаться чисто, чем делить кастрюли и выкидывать вещи», — рассказал Егор Кончаловский.
фото: Егор Кончаловский с Марией Леоновой
Однако нынешней жене, юристу Марии Леоновой, заключать брачный контракт Егор не предлагал: «Но рядом другой человек. Ты же не всегда, одалживая друзьям деньги, берешь расписку. Но с кого-то берешь, потому что понимаешь: лучше взять. Да и, если быть до конца честным, я уже все купил и построил до брака. Но брачный договор, он же не только для меня. Если у вас дети, ты обязуешься для них сделать одно, второе, третье, платить алименты, как минимум. Если вы расстаетесь, документ — страховка. Да, когда ты просишь брачный договор, это сразу говорит о том, что ты не до конца уверен во второй половинке. Ну, значит, так и есть».
