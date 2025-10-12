«Я бы не хотел, чтобы мои ребята выросли мажорами»: Егор Кончаловский о воспитании детей

Два года назад Егор Кончаловский стал многодетным отцом. У режиссера родился сын Марат в браке с юристом Марией Леоновой, с которой он также воспитывает их общего сына Тимура. А Любовь Толкалина в 2001 году родила ему дочь Марию. О воспитании сыновей и старшей дочери Кончаловский рассказал в интервью изданию «СтарХит».
фото: Мария Леонова и Егор Кончаловский с сыном
«Дело в том, что жизнь во мне воспитала определенные качества. В 18 лет я три месяца работал водителем бетоновоза в Москве. Потом меня забрали в армию. Советская армия —действительно школа жизни. Вспоминаю ее с нежностью и благодарностью, но не с ностальгией. И я, к слову, буду за то, чтобы Марат и Тимур тоже прошли армию, сейчас она другая. Конечно, как любой отец, не хотел бы, чтобы они оказались в какой-то горячей точке или на войне, рисковали жизнью. Но пусть понюхают эту вселенную казармы», — рассказал Кончаловский.
В конце 1980-х Егор уехал учиться в Кембридж, где ему пришлось пройти школу эмигрантской жизни. Но его отец, Андрей Кончаловский, дал деньги только на оплату образования: «Мне папа ничего не давал, он заплатил за мое кембриджское образование, и на этом все. Но это очень много. Как только я окончил вуз, не взял у него ни копейки. Все сам покупал, строил дома, студию. Вот бы передать сыновьям свой опыт и жизненные уроки. Но это нельзя передать, это надо прожить. А, с другой стороны, у них будет своя жизнь, свои уроки, свои трудности».
фото: Егор Кончаловский с дочерью Марией
Своих сыновей Егор Кончаловский старается воспитывать в таких же условиях, в каких рос сам. Однако всем своим детям квартиры режиссер все-таки купил: «Нынешние дети нежно растут. Я бы хотел, чтобы мои ребята выросли не мажорами. Наблюдаю зачастую таких «деток». Причем, некоторым уже под 40. И, конечно, это печальное зрелище. Очень трудно такого человека сделать счастливым. Если ты в 18 лет получаешь в подарок «Рендж ровер», следом — квартиру в элитном жилом комплексе, то, казалось бы, к чему стремиться дальше? Мне квартиру никто не дарил, машину тоже. Но мы всей семьей живем за городом, в какой-то момент мальчики, надеюсь, окажутся в институте, в Москве. Конечно, какую-то жилплощадь надо будет им предоставить. Я всем детям купил маленькие квартирки, что, конечно, противоречит моим словам. Но в первую очередь я скорее инвестировал. И подорожало с того момента в два раза. А машину — нет. На метро пусть ездят. Хочешь машину? Покупай машину сам».
фото: Дети Егора Кончаловского
«И отдельно добавлю, моя взрослая дочка — точно не мажорка. Ей 25, она уже выпустила три книги, как иллюстратор, закончила институт, поступила в магистратуру, начала сниматься в кино. Последнее, правда, не могу оценить, — то ли достижение, то ли ненужное что-то. Я ее поддерживаю во всем — и морально, и немножечко материально. Мне важно, чтобы Маша доучилась. Плачу за образование, чуть-чуть даю денег. Да, у нее есть квартира. Когда мы с Любой расходились, я не мог не оставить дочери квартиру», — заключил Кончаловский.
обсуждение >>