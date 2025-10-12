Кино-Театр.Ру
«Я никогда в женщине не искал творческой составляющей»: Егор Кончаловский о браке с Марией Леоновой

12 октября
2025 год

Лайфстайл >>
12 октября 2025
Егор Кончаловский познакомился со своей супругой Марией Леоновой по работе — она была юристом, к которой он обратился за помощью, и со временем деловое доверие переросло в личную близость. Егор рассказал о семейной жизни с Марией в интервью изданию «СтарХит».

«Мне кажется, я никогда в женщине не искал творческой составляющей. Есть избитое мнение о творческих людях, мол, они ветреные, нестабильные, нервные… Думаю, мы с женой подошли друг другу энергиями, поэтому живем тихо. Я имею в виду — без большого количества дискуссий. Про ссоры вообще молчу, пару раз случалось за 10 лет. Когда родились дети, я заметил, как Маша спокойно, практически не повышая голос, с ними общается. И они ее слушаются. Чтобы по попе дать — даже речи нет. В ней есть какая-то правильная для меня энергия, она важнее близости в профессии.

Плюс — тоже свободный график, как и у меня. Юрист много работает за компьютером, с документами. У жены свой уголок в доме: мы можем не видеться целый день, что, повторяю, крайне важно. И Маша, как талантливый адвокат, — очень логичный человек, спокойный, неконфликтный, аргументированный. Ни на что не ведется, ее трудно спровоцировать, и она не провоцирует никогда тебя. Классное качество».

У супругов разница в возрасте 19 лет, и на момент знакомства Марии было всего 30. Однако Егор не интересовался, как она проводила время до того, как они сошлись: «Не видел необходимости. А так — мы часто встречаемся в центре, если оказываемся там одновременно по делам, куда-то идем обедать или ужинать. Причем, не пьем уже давно. Ну, я могу выпить, а жена нет, не любит». Супруги воспитывают двоих общих сыновей — восьмилетнего Тимура и двухлетнего Марата.
обсуждение >>
№ 8
Тульский парень   14.10.2025 - 20:32
Редкий гость интервью. Нужно поискать и посмотреть полностью. Надеюсь интересные вопросы задавали. читать далее>>
№ 7
ДаринаКароль   14.10.2025 - 19:10
Если 2 творческих человека, то зачастую трудновато ужиться. Здесь понятно почему пока у них всё спокойно и стабильно: жена адвокат и это огромны плюс. читать далее>>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 20:23
Сам себе король. Такой расчёт. А вдруг жена станет успешней. читать далее>>
№ 5
nord   13.10.2025 - 18:21
Молодая жена-у Егора расчёт верный. Как папа. :) читать далее>>
№ 4
надежда паттайя25 (г Красноярск)   13.10.2025 - 05:58
У них всё хорошо, потому что они всего 8 лет вместе? После 20ти лет жизни с Толкалиной, он так не отзывается о ней. Не так идеальна она была. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
что почитать?

