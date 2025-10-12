«Я никогда в женщине не искал творческой составляющей»: Егор Кончаловский о браке с Марией Леоновой

Егор Кончаловский
познакомился со своей супругой Марией Леоновой
по работе — она была юристом, к которой он обратился за помощью, и со временем деловое доверие переросло в личную близость. Егор рассказал
о семейной жизни с Марией в интервью изданию «СтарХит».
«Мне кажется, я никогда в женщине не искал творческой составляющей. Есть избитое мнение о творческих людях, мол, они ветреные, нестабильные, нервные… Думаю, мы с женой подошли друг другу энергиями, поэтому живем тихо. Я имею в виду — без большого количества дискуссий. Про ссоры вообще молчу, пару раз случалось за 10 лет. Когда родились дети, я заметил, как Маша спокойно, практически не повышая голос, с ними общается. И они ее слушаются. Чтобы по попе дать — даже речи нет. В ней есть какая-то правильная для меня энергия, она важнее близости в профессии.
Плюс — тоже свободный график, как и у меня. Юрист много работает за компьютером, с документами. У жены свой уголок в доме: мы можем не видеться целый день, что, повторяю, крайне важно. И Маша, как талантливый адвокат, — очень логичный человек, спокойный, неконфликтный, аргументированный. Ни на что не ведется, ее трудно спровоцировать, и она не провоцирует никогда тебя. Классное качество»
.
У супругов разница в возрасте 19 лет, и на момент знакомства Марии было всего 30. Однако Егор не интересовался, как она проводила время до того, как они сошлись: «Не видел необходимости. А так — мы часто встречаемся в центре, если оказываемся там одновременно по делам, куда-то идем обедать или ужинать. Причем, не пьем уже давно. Ну, я могу выпить, а жена нет, не любит»
. Супруги воспитывают двоих общих сыновей — восьмилетнего Тимура и двухлетнего Марата.
