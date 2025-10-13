Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я не вмешиваюсь в их жизни»: Екатерина Вилкова рассказала о воспитании детей

13 октября
2025 год

Лайфстайл >>
13 октября 2025
Екатерина Вилкова растит двоих детей вместе с Ильей Любимовым — 11-летнего Петра и 13-летнюю Павлу. В интервью журналу «ОК!» актриса рассказала, по каким принципам она их воспитывает и почему не проверяет домашние задания.

«Я не вмешиваюсь в их жизни»: Екатерина Вилкова рассказала о воспитании детей

«Они у меня очень самостоятельные дети. Я не вмешиваюсь в их жизни и стараюсь ничего не навязывать и не контролировать. Я понимаю, что 11 лет — это вообще детеныш. По тому, как сейчас выстроен их мир. А у меня прямо не детеныши, а очень самостоятельные дети, умеющие нести ответственность, по крайней мере в тех сферах, которые касаются их. Я ни разу не проверяла уроки у своего сына. За все годы», — рассказала Екатерина.

Однако с дочерью актрисе пришлось пройти этап проверки домашнего задания: «Чуть-чуть я поиздевалась над ней в первом классе и понимаю, что, возможно, это была моя ошибка, но я не могла не пройти этот путь. Мне кажется, я ее тогда сильно передавливала и контролем, и тем, что она что-то не понимает. Я пыталась сделать с ней уроки, мне казалось, что я должна ее просто научить делать уроки. Может быть, сейчас это и дает свои плоды. Не факт, что это было неправильно. Было и было. Уже этого не вернуть. Я не жалею об этом, безусловно. А вот насчет сына, я поняла, что он сам отвечает за то, что происходит. Когда скатывается в какую-то лень и невнимание, когда я вижу не очень хорошие оценки, — хотя я не заглядываю даже в дневник».

«Я не вмешиваюсь в их жизни»: Екатерина Вилкова рассказала о воспитании детей

Следить за порядком в дневнике сына актрисе помогает ее муж Илья Любимов: «Какие-то вещи мне рассказывает муж, потому что он заглядывает в дневник раз в неделю, а о чем-то я спрашиваю сына лично. У меня есть такое отношение к этим электронным журналам, будто я подглядываю, — можно же самой спросить, это ведь твой ребенок. Поговори с ним, как дела, сколько двоек и так далее. Мы получаем какую-то информацию, важное до нас доносится. Ты знаешь, я вот не помню, чтобы мои родители ходили на школьные собрания. В начальной школе только если... Не то чтобы я копирую своих родителей, но пока не было такого прецедента, что мы должны были пойти в школу. У меня классные ответственные дети, они не заставляют маму с папой лишний раз нервничать, куда-то бежать и за них расхлебывать какую-то историю», — поделилась Екатерина.

«Я не вмешиваюсь в их жизни»: Екатерина Вилкова рассказала о воспитании детей

Актриса также рассказала о разнице в характерах ее детей: «Сын очень любит жизнь во всех ее проявлениях. Знаешь, вот два разных характера. Он любит бегать, прыгать, готовить, играть, спать, баловаться, грустить — он любит все-все вкусы. У него все эмоции достаточно яркие. Дочь чуть-чуть другая. Но иногда я замечаю, что мой младший ребенок учит старшую сестру каким-то проявлениям. Учит любить жизнь. Не специально. Павла — закрытая, более спокойная, иногда даже любит погрустить, какая-то тревога в ней есть. В то же время она учит брата какой-то ответственности. Они у меня оба «самообучалки». Родители, конечно, им нужны, но иногда мне кажется, что будто им нужны только они сами. Вот эта парочка: убери одно звено или другое — и всё рухнет».
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Тульский парень   14.10.2025 - 20:30
Мне близок такой подход. Чем меньше опеки, тем самостоятельней дети. Если с детства прививали нормальные понятия. читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   14.10.2025 - 19:05
... С одной стороны вы правы, но совсем "не контролировать" это прям не то что я посоветовала бы родителям. Так можно пустись всё на самотёк, типа ка будет так и будет. А ребёнка как переклинет... читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 20:07
До 18 стоит смотреть или подглядывать одним глазом. Чтобы послушные детки не сели на иглу или бутылку. читать далее>>
№ 1
Вячеслав Щербин   13.10.2025 - 16:26
Молодец, всё правильно говорит. Родители вообще не должны иметь отношения к учебному процессу, а тем более лезть. Только помогать, когда ребёнок сам об этом просит. А то есть у нас две крайности. С одной... читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
дети
персоны
Екатерина ВилковаИлья Любимов

фотографии >>
«Я не вмешиваюсь в их жизни»: Екатерина Вилкова рассказала о воспитании детей фотографии
«Я не вмешиваюсь в их жизни»: Екатерина Вилкова рассказала о воспитании детей фотографии
«Я не вмешиваюсь в их жизни»: Екатерина Вилкова рассказала о воспитании детей фотографии
«Я не вмешиваюсь в их жизни»: Екатерина Вилкова рассказала о воспитании детей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Елена Перегуда
15 октября ушла из жизни актриса Елена Перегуда.
Тамара Стависская
14 октября ушла из жизни актриса, педагог Тамара Стависская.

День рождения >>

Александра Бабаскина
Николай Басков
Виталина Библив
Александр Большаков
Константин Костышин
Павел Майков
Азамат Нигманов
Ольга Фадеева
Анна Хилькевич
Эва Блащик
Филипп Леруа
Мишель Омон
Таня Робертс
Стивен Томпкинсон
Доминик Уэст
Славко Штимац
все родившиеся 15 октября >>

Афиша кино >>

Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
Русалочка. Начало приключений
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Китай, 2021
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Ледяной предел
триллер
США, Болгария, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram