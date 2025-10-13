«Я не вмешиваюсь в их жизни»: Екатерина Вилкова рассказала о воспитании детей

Екатерина Вилкова
растит двоих детей вместе с Ильей Любимовым
— 11-летнего Петра и 13-летнюю Павлу. В интервью журналу «ОК!» актриса рассказала
, по каким принципам она их воспитывает и почему не проверяет домашние задания.
«Они у меня очень самостоятельные дети. Я не вмешиваюсь в их жизни и стараюсь ничего не навязывать и не контролировать. Я понимаю, что 11 лет — это вообще детеныш. По тому, как сейчас выстроен их мир. А у меня прямо не детеныши, а очень самостоятельные дети, умеющие нести ответственность, по крайней мере в тех сферах, которые касаются их. Я ни разу не проверяла уроки у своего сына. За все годы»
, — рассказала Екатерина.
Однако с дочерью актрисе пришлось пройти этап проверки домашнего задания: «Чуть-чуть я поиздевалась над ней в первом классе и понимаю, что, возможно, это была моя ошибка, но я не могла не пройти этот путь. Мне кажется, я ее тогда сильно передавливала и контролем, и тем, что она что-то не понимает. Я пыталась сделать с ней уроки, мне казалось, что я должна ее просто научить делать уроки. Может быть, сейчас это и дает свои плоды. Не факт, что это было неправильно. Было и было. Уже этого не вернуть. Я не жалею об этом, безусловно. А вот насчет сына, я поняла, что он сам отвечает за то, что происходит. Когда скатывается в какую-то лень и невнимание, когда я вижу не очень хорошие оценки, — хотя я не заглядываю даже в дневник»
.
Следить за порядком в дневнике сына актрисе помогает ее муж Илья Любимов: «Какие-то вещи мне рассказывает муж, потому что он заглядывает в дневник раз в неделю, а о чем-то я спрашиваю сына лично. У меня есть такое отношение к этим электронным журналам, будто я подглядываю, — можно же самой спросить, это ведь твой ребенок. Поговори с ним, как дела, сколько двоек и так далее. Мы получаем какую-то информацию, важное до нас доносится. Ты знаешь, я вот не помню, чтобы мои родители ходили на школьные собрания. В начальной школе только если... Не то чтобы я копирую своих родителей, но пока не было такого прецедента, что мы должны были пойти в школу. У меня классные ответственные дети, они не заставляют маму с папой лишний раз нервничать, куда-то бежать и за них расхлебывать какую-то историю»
, — поделилась Екатерина.
Актриса также рассказала о разнице в характерах ее детей: «Сын очень любит жизнь во всех ее проявлениях. Знаешь, вот два разных характера. Он любит бегать, прыгать, готовить, играть, спать, баловаться, грустить — он любит все-все вкусы. У него все эмоции достаточно яркие. Дочь чуть-чуть другая. Но иногда я замечаю, что мой младший ребенок учит старшую сестру каким-то проявлениям. Учит любить жизнь. Не специально. Павла — закрытая, более спокойная, иногда даже любит погрустить, какая-то тревога в ней есть. В то же время она учит брата какой-то ответственности. Они у меня оба «самообучалки». Родители, конечно, им нужны, но иногда мне кажется, что будто им нужны только они сами. Вот эта парочка: убери одно звено или другое — и всё рухнет»
.
