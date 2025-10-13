«Я не беру работу от жадности»: Екатерина Вилкова о жизненных принципах

У Екатерины Вилковой
выходит по несколько фильмов в год, однако актриса старается держать баланс и иногда отказывается даже от второго параллельного проекта, чтобы не перегружать график съемок. О том, как у нее это получается, Екатерина рассказала
в интервью журналу «ОК!».
«Я должна работать. Причем не только ради денег или чтобы постоянно появляться на экранах. Повторяю, я должна работать. Должна понимать, что у меня тело еще двигается, я могу произносить текст, запоминать его, я могу тренироваться. Неважно, претендует картина на какие-то премии или это какой-то проходной сериал или двухсерийка выходного дня, главное — делать свою работу хорошо. Потренироваться можно на любой истории. Конечно, я не беру работу от жадности — это вообще не про меня. Я просто привыкла работать.
Ты знаешь, иногда смотришь какие-то картины, и вдруг там рассказывается история какого-то взрослого человека, который работал-работал-работал, потом перестал, сник — и отошел в мир иной. У меня в голове рисуются такие же образы. Мне надо работать, надо собирать себя в кучу, собирать свои мозги, что-то придумывать. Неважно, какой это материал: тот, от которого я пищý от восторга, или тот, который мне не совсем нравится, — всё равно, выходи и работай, делай всё, что можешь»
, — поделилась Вилкова.
Актриса отказалась от восприятия работы как возможности доказать себе и миру, что она чего-то стоит: «Ни себе не надо ничего доказывать, ни окружающим. Люди всегда будут думать то, что они хотят думать. Как бы ты ни пыталась кричать им со всех сторон, что ты не такая, что ты вот и так можешь, и так, — никому до тебя нет дела, кроме твоих близких людей. Они любят тебя, им точно ничего не надо доказывать. Это просто какое-то движение — и физическое, и внутреннее. Иногда даже случается так, что на изначально казавшейся тебе слабенькой истории ты получаешь гораздо больше обратной связи. Даже чему-то учишься. Ты вдруг сталкиваешься с какими-то людьми, которые тебя тоже могут чему-то научить, которые тебе интересны, с которыми ты потом продолжаешь дружить. Тебе казалось, что это какая-то фигня, идешь на сделку с совестью, а она оказывается в твоей жизни чем-то значимым не с точки зрения продукта, который вы сделали, а с точки зрения процесса»
.
