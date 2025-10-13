Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я не беру работу от жадности»: Екатерина Вилкова о жизненных принципах

13 октября
2025 год

Лайфстайл >>
13 октября 2025
У Екатерины Вилковой выходит по несколько фильмов в год, однако актриса старается держать баланс и иногда отказывается даже от второго параллельного проекта, чтобы не перегружать график съемок. О том, как у нее это получается, Екатерина рассказала в интервью журналу «ОК!».

«Я не беру работу от жадности»: Екатерина Вилкова о жизненных принципах

«Я должна работать. Причем не только ради денег или чтобы постоянно появляться на экранах. Повторяю, я должна работать. Должна понимать, что у меня тело еще двигается, я могу произносить текст, запоминать его, я могу тренироваться. Неважно, претендует картина на какие-то премии или это какой-то проходной сериал или двухсерийка выходного дня, главное — делать свою работу хорошо. Потренироваться можно на любой истории. Конечно, я не беру работу от жадности — это вообще не про меня. Я просто привыкла работать.

Ты знаешь, иногда смотришь какие-то картины, и вдруг там рассказывается история какого-то взрослого человека, который работал-работал-работал, потом перестал, сник — и отошел в мир иной. У меня в голове рисуются такие же образы. Мне надо работать, надо собирать себя в кучу, собирать свои мозги, что-то придумывать. Неважно, какой это материал: тот, от которого я пищý от восторга, или тот, который мне не совсем нравится, — всё равно, выходи и работай, делай всё, что можешь», — поделилась Вилкова.

«Я не беру работу от жадности»: Екатерина Вилкова о жизненных принципах

Актриса отказалась от восприятия работы как возможности доказать себе и миру, что она чего-то стоит: «Ни себе не надо ничего доказывать, ни окружающим. Люди всегда будут думать то, что они хотят думать. Как бы ты ни пыталась кричать им со всех сторон, что ты не такая, что ты вот и так можешь, и так, — никому до тебя нет дела, кроме твоих близких людей. Они любят тебя, им точно ничего не надо доказывать. Это просто какое-то движение — и физическое, и внутреннее. Иногда даже случается так, что на изначально казавшейся тебе слабенькой истории ты получаешь гораздо больше обратной связи. Даже чему-то учишься. Ты вдруг сталкиваешься с какими-то людьми, которые тебя тоже могут чему-то научить, которые тебе интересны, с которыми ты потом продолжаешь дружить. Тебе казалось, что это какая-то фигня, идешь на сделку с совестью, а она оказывается в твоей жизни чем-то значимым не с точки зрения продукта, который вы сделали, а с точки зрения процесса».
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   14.10.2025 - 12:06
... Екатерина Николаевна, можно пожать Вам руку?! *_* читать далее>>
№ 2
Татьяна Шумовская   14.10.2025 - 08:25
Очень люблю эту актрису по фильмам. Но фотографии в статье разочаровали. Что там в душе твориться, чтобы такое снимать и выкладывать. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   13.10.2025 - 18:30
Правильно рассуждает, всё должно быть в меру, всё равно всех денег мира не заработать. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Я не вмешиваюсь в их жизни»: Екатерина Вилкова рассказала о воспитании детей
персоны
Екатерина Вилкова

фотографии >>
«Я не беру работу от жадности»: Екатерина Вилкова о жизненных принципах фотографии
«Я не беру работу от жадности»: Екатерина Вилкова о жизненных принципах фотографии
«Я не беру работу от жадности»: Екатерина Вилкова о жизненных принципах фотографии
«Я не беру работу от жадности»: Екатерина Вилкова о жизненных принципах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Елена Перегуда
15 октября ушла из жизни актриса Елена Перегуда.
Тамара Стависская
14 октября ушла из жизни актриса, педагог Тамара Стависская.

День рождения >>

Александра Бабаскина
Николай Басков
Виталина Библив
Александр Большаков
Константин Костышин
Павел Майков
Азамат Нигманов
Ольга Фадеева
Анна Хилькевич
Эва Блащик
Филипп Леруа
Мишель Омон
Таня Робертс
Стивен Томпкинсон
Доминик Уэст
Славко Штимац
все родившиеся 15 октября >>

Афиша кино >>

Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
Русалочка. Начало приключений
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Китай, 2021
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Ледяной предел
триллер
США, Болгария, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен