«Классное ощущение, когда готов сворачивать горы ради семьи»: Александр Петров о поддержке со стороны супруги

На «Кинопоиске» вышел сериал «Камбэк»
, главную роль в котором сыграл Александр Петров
. По сюжету его герой потерял память и вынужден жить на улице, однако даже в сложных жизненных обстоятельствах он сумел сохранить человеческое достоинство. В интервью журналу «Voice» актер рассказал
о том, как на протяжении всего непростого съемочного периода его поддерживала жена Виктория.
«Мы снимались в каких-то подвалах, разрушенных зданиях. Везде, естественно, было холодно. И вместе с тем, от каждого героя шло такое тепло! Жена меня очень поддержала. Спасибо Виктории за это. Я ее очень люблю, всё ей всегда рассказываю. Ей было очень интересно, как проходили съемочные дни, что там происходило. И еще с большим интересом Вика смотрела на премьере первые серии, зная какие-то истории, которые происходили на съемочных площадках»
, — рассказал Петров.
«Во время съемок Вика уже была беременна. Для нас это был сказочный этап, очень трогательный, нежный, хрупкий. Мы особенно бережно относились друг к другу. И как-то всё это вместе складывалось в теплоте, в гармонии. Да, съемки были сложные, но поддержка Вики давала мне огромное количество сил. И классное ощущение, когда просыпаешься по утрам и готов сворачивать горы, что называется, ради своей семьи»
, — поделился актер.
