Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Классное ощущение, когда готов сворачивать горы ради семьи»: Александр Петров о поддержке со стороны супруги

13 октября
2025 год

Лайфстайл >>
13 октября 2025
На «Кинопоиске» вышел сериал «Камбэк», главную роль в котором сыграл Александр Петров. По сюжету его герой потерял память и вынужден жить на улице, однако даже в сложных жизненных обстоятельствах он сумел сохранить человеческое достоинство. В интервью журналу «Voice» актер рассказал о том, как на протяжении всего непростого съемочного периода его поддерживала жена Виктория.

«Классное ощущение, когда готов сворачивать горы ради семьи»: Александр Петров о поддержке со стороны супруги

«Мы снимались в каких-то подвалах, разрушенных зданиях. Везде, естественно, было холодно. И вместе с тем, от каждого героя шло такое тепло! Жена меня очень поддержала. Спасибо Виктории за это. Я ее очень люблю, всё ей всегда рассказываю. Ей было очень интересно, как проходили съемочные дни, что там происходило. И еще с большим интересом Вика смотрела на премьере первые серии, зная какие-то истории, которые происходили на съемочных площадках», — рассказал Петров.

«Классное ощущение, когда готов сворачивать горы ради семьи»: Александр Петров о поддержке со стороны супруги

«Во время съемок Вика уже была беременна. Для нас это был сказочный этап, очень трогательный, нежный, хрупкий. Мы особенно бережно относились друг к другу. И как-то всё это вместе складывалось в теплоте, в гармонии. Да, съемки были сложные, но поддержка Вики давала мне огромное количество сил. И классное ощущение, когда просыпаешься по утрам и готов сворачивать горы, что называется, ради своей семьи», — поделился актер.
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Стэфани   15.10.2025 - 16:12
Лет через пять,будет сворачивать горы для другой. читать далее>>
№ 6
Ирна   15.10.2025 - 03:16
Интересно, когда разведется сворачивальщик гор… читать далее>>
№ 5
Тульский парень   14.10.2025 - 20:28
... кино такое дело. сейчас есть работа завтра нет. богатый муж может сделать Камбэк. читать далее>>
№ 4
Orbita   14.10.2025 - 07:54
Гармония интересов. читать далее>>
№ 3
nord   14.10.2025 - 07:32
Такого богатого мужа жена конечно поддержит. :) читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
семья
персоны
Александр Петров (IV)
фильмы
Камбэк

фотографии >>
«Классное ощущение, когда готов сворачивать горы ради семьи»: Александр Петров о поддержке со стороны супруги фотографии
«Классное ощущение, когда готов сворачивать горы ради семьи»: Александр Петров о поддержке со стороны супруги фотографии
«Классное ощущение, когда готов сворачивать горы ради семьи»: Александр Петров о поддержке со стороны супруги фотографии
«Классное ощущение, когда готов сворачивать горы ради семьи»: Александр Петров о поддержке со стороны супруги фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Елена Перегуда
15 октября ушла из жизни актриса Елена Перегуда.
Тамара Стависская
14 октября ушла из жизни актриса, педагог Тамара Стависская.

День рождения >>

Александра Бабаскина
Николай Басков
Виталина Библив
Александр Большаков
Константин Костышин
Павел Майков
Азамат Нигманов
Ольга Фадеева
Анна Хилькевич
Эва Блащик
Филипп Леруа
Мишель Омон
Таня Робертс
Стивен Томпкинсон
Доминик Уэст
Славко Штимац
все родившиеся 15 октября >>

Афиша кино >>

Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
Русалочка. Начало приключений
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Китай, 2021
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Ледяной предел
триллер
США, Болгария, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram