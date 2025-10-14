Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
«Я готов проиграть деду»: Иван Янковский высказался о сравнениях с Олегом Янковским

14 октября
2025 год

14 октября 2025
Иван Янковский стал гостем подкаста Dreamcast и высказался о постоянных сравнениях с дедом Олегом Янковским. С самого начала карьеры актер понимал, что ему придется сражаться с общественным мнением.

«Я готов проиграть деду»: Иван Янковский высказался о сравнениях с Олегом Янковским

«Когда я осознавал, куда я направляюсь, что это за поле такое, я понимал, что я на вoйнy отправляюсь. Долгую вoйнy с общественным мнением. Понимал, что будут кидаться камни в огород. Я понимал, что помимо ролей, которые я буду играть, придется работать с этим направлением мысли у людей. Я к этому иронично отношусь. Понятно, что это давило», — рассказал Иван.

«Я готов проиграть деду»: Иван Янковский высказался о сравнениях с Олегом Янковским
фото: Олег и Иван Янковские

Когда Янковский стал чаще появляться на большом экране, его начали активнее сравнивать с дедом: «Я считаю, это бессмысленно. Это какой-то бред. Обычно сравнивают в духе: "Ну да, не дед… Дед, конечно, потрясающий. А этот — далеко ему, как до Китая"», — заявил 34-летний актер. При этом он считает Олега Янковского авторитетом в актерском мастерстве и не стремится соперничать с ним: «Я понял: если сравнивают, то уже хорошо. Главное - есть повод, чтобы сравнили. Я готов деду проиграть сто раз из ста», — сказал Иван Янковский.
«Плейлист волонтера»
«Слово для защиты». Отрывок
«Доктор Живаго». ТВ-ролик
Индиго
«Убить дракона». Отрывок

№ 2
ДаринаКароль   14.10.2025 - 21:34
... ахах это точно, просто смешно звучит " готов проиграть". Если говорит так, то тоже понимает, что уже проиграл. читать далее>>
№ 1
Наталья Курилова   14.10.2025 - 20:42
Уже проиграл, готовиться не надо. читать далее>>
семья
персоны
Иван ЯнковскийОлег Янковский

«Я готов проиграть деду»: Иван Янковский высказался о сравнениях с Олегом Янковским фотографии
«Я готов проиграть деду»: Иван Янковский высказался о сравнениях с Олегом Янковским фотографии
Иван Янковский
"Плейлист волонтёра" (2023)
Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Тамара Стависская
14 октября ушла из жизни актриса, педагог Тамара Стависская.
Елизавета Волгина
12 октября ушла из жизни актриса Елизавета Волгина.

