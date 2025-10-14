«Я готов проиграть деду»: Иван Янковский высказался о сравнениях с Олегом Янковским

Иван Янковский стал гостем подкаста Dreamcast и высказался о постоянных сравнениях с дедом Олегом Янковским. С самого начала карьеры актер понимал, что ему придется сражаться с общественным мнением.
«Когда я осознавал, куда я направляюсь, что это за поле такое, я понимал, что я на вoйнy отправляюсь. Долгую вoйнy с общественным мнением. Понимал, что будут кидаться камни в огород. Я понимал, что помимо ролей, которые я буду играть, придется работать с этим направлением мысли у людей. Я к этому иронично отношусь. Понятно, что это давило», — рассказал Иван.
фото: Олег и Иван Янковские
Когда Янковский стал чаще появляться на большом экране, его начали активнее сравнивать с дедом: «Я считаю, это бессмысленно. Это какой-то бред. Обычно сравнивают в духе: "Ну да, не дед… Дед, конечно, потрясающий. А этот — далеко ему, как до Китая"», — заявил 34-летний актер. При этом он считает Олега Янковского авторитетом в актерском мастерстве и не стремится соперничать с ним: «Я понял: если сравнивают, то уже хорошо. Главное - есть повод, чтобы сравнили. Я готов деду проиграть сто раз из ста», — сказал Иван Янковский.
