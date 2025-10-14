Кино-Театр.Ру
«Никогда не вела себя как роскошная баба»: Юлия Высоцкая о браке с Андреем Кончаловским

14 октября
2025 год

14 октября 2025
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр», когда актрисе было 23 года, а режиссеру — 59. Через два года они поженились. В интервью Ксении Соловьевой Юлия призналась, что понятия не имеет, чем понравилась будущему супругу.

«Я вообще до сих пор не понимаю, как Кончаловский на меня запал. Я никогда не вела себя как уверенная, роскошная баба, которая может эффектно закурить сигарету, красиво держать бокал с шампанским и снисходительно наблюдать, как мужчины сыплют к её ногам бриллианты. Это другая порода женщин. А меня Андрей Сергеевич называет Пятачок. Всегда готовый. Ружьё тебе надо? Будет. Шарики нужны? Будут. Лететь хочешь? Лети. Стреляю. Я человек на передовой. Роскошные женщины — они всегда в тылу, едят икру и пьют водку…» — поделилась Высоцкая.

Юлия также рассказала о своем отношении к браку: «Это работа. Уступки. Компромиссы. Научить нельзя, можно научиться. Это работает во всех сферах. В работе, с детьми, со своим партнёром. Только совсем недавно я начала понимать, как важно прощать. Я была отчаянная, яростная, непринимающая. Сопротивлялась: "Как же так? Это нечестно, несправедливо, так не может быть". Теперь понимаю: может быть что угодно».
ДаринаКароль   14.10.2025 - 17:50
Теперь Высоцкую можно называть не "роскошной бабой", а "пятачком". Страшное прозвище конечно, немного не понятное к чему вообще дано. читать далее>>
