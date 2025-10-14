«Я непрофессиональный повар»: Юлия Высоцкая о любительском подходе в кулинарии

что почитать?

Американской актрисе и режиссеру было 79 лет

Куда приводит страсть к джинсам

«В 16 лет я стала хореографом стриптизёров»: Мария Камова рассказала о первых заработках

«Я никогда в женщине не искал творческой составляющей»: Егор Кончаловский о браке с Марией Леоновой

«Я бы не хотел, чтобы мои ребята выросли мажорами»: Егор Кончаловский о воспитании детей

Интервью

Ксения Трейстер: «Если объявят о съемках на Луне, то я точно буду там играть»

Актриса о съемках сериала «Тысяча "нет" и одно "да"» и профессионализме и будущих проектах