«Я непрофессиональный повар»: Юлия Высоцкая о любительском подходе в кулинарии

14 октября
2025 год

14 октября 2025
С 2003 года Юлия Высоцкая ведет авторское кулинарное шоу «Едим дома», старые выпуски которого спустя 20 лет откопали злобные интернет-юзеры и превратили в мемы. Телеведущая уже не раз оправдывалась за воспламенившийся куриный шашлык, обугленные томленые помидоры и раскисшие на сковороде бесформенные сырники. А в новом интервью Ксении Соловьевой Высоцкая еще раз подчеркнула, что никогда не претендовала на звание профессионального повара.

«Я непрофессиональный повар»: Юлия Высоцкая о любительском подходе в кулинарии

«Я не профессиональный повар и никогда на это не претендовала. Всё это выглядело так, как если бы я пришла на концерт самодеятельности и стала бы высказываться об участниках: "Он фальшивит". Это немножко из области "бить лежачего". Тогда, много лет назад, мы выпускали живую программу. У нас не было консультантов, профессиональных поваров, которые нам всё объясняли бы. Вообще-то сырники действительно отличные: сверху карамельная хрустящая корочка, внутри нежный, текучий творожный крем. И помидоры не были ужасными. Захотел — снял кожуру, захотел — оставил. Но что произошло? Нарезали ролики: не "посмотри до конца и увидишь, что с этими помидорами дальше делают", а просто подгоревшие помидоры и твой факап», — поделилась Юлия.
