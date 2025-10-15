«Ему не нужны дурман и клубы»: Юлия Высоцкая рассказала о сыне от Андрея Кончаловского

В 2003 году у Юлии Высоцкой
и Андрея Кончаловского
родился сын Петр. Он не пошел по стопам родителей и вместо актерского образования выбрал профессию архитектора. В новом интервью журналу «Соловей»
Юлия Высоцкая рассказала о его характере и трудностях в воспитании.
«Петя никогда не был бунтарём. Был короткий период, когда он хотел заниматься модой. Но быстро всё понял. Он очень думающий, глубокий парень. Пока ищет себя, но через внутреннее. Ему не нужен для этого какой-то, назовём это общим словом, дурман, клубы и всё прочее. У него есть своя сильная внутренняя основа. С ним ужасно интересно. Андрей Сергеевич, когда мы Петей разговариваем, смеётся: "У меня такое ощущение, что то младшая сестра говорит со старшим братом, то старшая сестра — с младшим. Юлечка, он твой сын"»
, — рассказала Высоцкая.
Телеведущая отмечает, что ей сложно сдерживать эмоции и скрывать свою боль в конфликтных ситуациях: «Если у нас с Петей случается конфликт, он говорит: "Ты вообще вспомни, сколько раз ты меня хвалила". Я говорю: "Я тебя хвалю, когда ты этого заслуживаешь. Почему ты забываешь, когда я тебя хвалю, а помнишь, когда ругаю?" — "Потому что ты это чаще делаешь". — "Пойми, это значит, что ты мне не просто небезразличен". У меня болит, и поэтому я, может быть, проявляю эту свою боль не слишком разумно и мудро, а вот так — напалмом. Я не манипулирую. У меня нет времени подумать, когда мне так больно. Но я всё равно рада, что я его вот так воспитываю»
.
Также у Высоцкой и Кончаловского есть старшая дочь Мария
. В 2013 году семья попала в серьезную автомобильную аварию во Франции, после которой Маша оказалась в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой и была помещена в искусственную кому. Информацию о ее состоянии здоровья семья предпочитает держать в тайне.
