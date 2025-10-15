Анатолий Руденко
и Елена Дудина
стали родителями во второй раз. У пары родился сын, о появлении которого они рассказали в социальных сетях. Малыша назвали Леон.
«Мы тебя так сильно ждали, и это чувство, что мечта наконец стала реальностью, — неимоверное счастье. Спасибо тебе, что выбрал нас. Толя, моя любовь, я от всего сердца благодарю тебя. За эти 9 месяцев, которые мы были "беременны" вместе, за твою бесконечную заботу, поддержку и любовь. И за то, что вчера ты был со мной с самого начала до самого конца, проходя все этапы встречи с сыном.
Это бесценно. Мы бесконечно счастливы. Счастливы этой жизни, нашей любви и тому чуду, что наконец воплотилось в реальность. Весь мир есть любовь. И теперь мы не представляем, как раньше жили без тебя, наш Леон»
, — написала Елена под постом.
Вторую беременность Елена Дудина раскрыла
в начале июля. Она опубликовала фотографии, на которых позировала вместе с мужем и поддерживала рукой округлившийся живот. Анатолий и Елена познакомились на съемочной площадке сериала «Вчера закончилась война»
в 2011 году и уже через год сыграли свадьбу в Италии. А в июне 2012 года родилась их дочь Милена.
обсуждение >>