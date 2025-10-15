Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Анатолий Руденко и Елена Дудина стали родителями во второй раз

15 октября
2025 год

Лайфстайл >>
15 октября 2025
Анатолий Руденко и Елена Дудина стали родителями во второй раз. У пары родился сын, о появлении которого они рассказали в социальных сетях. Малыша назвали Леон.

Анатолий Руденко и Елена Дудина стали родителями во второй раз

«Мы тебя так сильно ждали, и это чувство, что мечта наконец стала реальностью, — неимоверное счастье. Спасибо тебе, что выбрал нас. Толя, моя любовь, я от всего сердца благодарю тебя. За эти 9 месяцев, которые мы были "беременны" вместе, за твою бесконечную заботу, поддержку и любовь. И за то, что вчера ты был со мной с самого начала до самого конца, проходя все этапы встречи с сыном.  Это бесценно. Мы бесконечно счастливы. Счастливы этой жизни, нашей любви и тому чуду, что наконец воплотилось в реальность. Весь мир есть любовь. И теперь мы не представляем, как раньше жили без тебя, наш Леон», — написала Елена под постом.  

Вторую беременность Елена Дудина раскрыла в начале июля. Она опубликовала фотографии, на которых позировала вместе с мужем и поддерживала рукой округлившийся живот. Анатолий и Елена познакомились на съемочной площадке сериала «Вчера закончилась война» в 2011 году и уже через год сыграли свадьбу в Италии. А в июне 2012 года родилась их дочь Милена.

Анатолий Руденко и Елена Дудина стали родителями во второй раз
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Анатолий Руденко и Елена Дудина станут родителями во второй раз
Поиск по меткам
дети
персоны
Елена ДудинаАнатолий Руденко
фильмы
Вчера закончилась война

фотографии >>
Анатолий Руденко и Елена Дудина стали родителями во второй раз фотографии
Анатолий Руденко и Елена Дудина стали родителями во второй раз фотографии
Анатолий Руденко и Елена Дудина стали родителями во второй раз фотографии
Анатолий Руденко и Елена Дудина стали родителями во второй раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Елена Перегуда
15 октября ушла из жизни актриса Елена Перегуда.
Тамара Стависская
14 октября ушла из жизни актриса, педагог Тамара Стависская.

День рождения >>

Александра Бабаскина
Николай Басков
Виталина Библив
Александр Большаков
Константин Костышин
Павел Майков
Азамат Нигманов
Ольга Фадеева
Анна Хилькевич
Эва Блащик
Филипп Леруа
Мишель Омон
Таня Робертс
Стивен Томпкинсон
Доминик Уэст
Славко Штимац
все родившиеся 15 октября >>

Афиша кино >>

Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
Русалочка. Начало приключений
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Китай, 2021
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Ледяной предел
триллер
США, Болгария, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram