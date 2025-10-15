«Обязан был это сделать, как порядочный мужчина»: Павел Деревянко о браке с Зоей Фуць

Этим летом 49-летний Павел Деревянко
расстался со статусом закоренелого холостяка
, женившись на дизайнере Зое Фуць
. Вместо медового месяца на острове под пальмой молодожены отправились на Алтай, где приняли участие в очистке реки Белухи. О семейной жизни и необычном путешествии пара рассказала
в интервью «Леди Mail».
«Это была наша «медовая неделя» после свадьбы, мы поехали на Алтай — и не только отдохнули, но и занялись полезным делом. Собрали около двух тонн мусора. Были всякие банки, железяки, остатки от палаток, стекло, пластик. Впечатление от мероприятия осталось самое светлое. Мой друг Женя Егоров вместе со своей женой Яной Лазурной давно организовывает различные акции. Вот они вместе с компанией «Эвалар» нас и пригласили»
, — рассказал о медовом месяце Павел Деревянко.
Свое решение заключить брак пара аргументировала тем, что они хотели создать полноценную семью: «Для нас регистрация брака была очень важна, и я, как порядочный мужчина, обязан был это сделать. Все стало только лучше: спокойнее, приятнее, надежнее и нежнее. Дети рады за нас, так что в этом плане все хорошо»
, — поделился Павел.
Павел и Зоя познакомились в соцсети. Зоя увидела Павла в «Беспринципных»
, очаровалась и оставила комментарий под одной из его фотографий в запретграме. Актер сразу же написал ей личное сообщение и завязалась крепкая дружба по переписке, которая позже переросла в роман. 8 августа 2025 года пара сыграла свадьбу
. Супруги воспитывают детей от предыдущих отношений. У актера подрастают две дочери 15 и 10 лет от Дарьи Мясищевой, а у Зои есть двое сыновей от предыдущего брака: 12-летний Мирон и 11-летний Никос.
