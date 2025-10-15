Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Обязан был это сделать, как порядочный мужчина»: Павел Деревянко о браке с Зоей Фуць

15 октября
2025 год

Лайфстайл >>
15 октября 2025
Этим летом 49-летний Павел Деревянко расстался со статусом закоренелого холостяка, женившись на дизайнере Зое Фуць. Вместо медового месяца на острове под пальмой молодожены отправились на Алтай, где приняли участие в очистке реки Белухи. О семейной жизни и необычном путешествии пара рассказала в интервью «Леди Mail».

«Обязан был это сделать, как порядочный мужчина»: Павел Деревянко о браке с Зоей Фуць

«Это была наша «медовая неделя» после свадьбы, мы поехали на Алтай — и не только отдохнули, но и занялись полезным делом. Собрали около двух тонн мусора. Были всякие банки, железяки, остатки от палаток, стекло, пластик. Впечатление от мероприятия осталось самое светлое. Мой друг Женя Егоров вместе со своей женой Яной Лазурной давно организовывает различные акции. Вот они вместе с компанией «Эвалар» нас и пригласили», — рассказал о медовом месяце Павел Деревянко.

«Обязан был это сделать, как порядочный мужчина»: Павел Деревянко о браке с Зоей Фуць

Свое решение заключить брак пара аргументировала тем, что они хотели создать полноценную семью: «Для нас регистрация брака была очень важна, и я, как порядочный мужчина, обязан был это сделать. Все стало только лучше: спокойнее, приятнее, надежнее и нежнее. Дети рады за нас, так что в этом плане все хорошо», — поделился Павел.

«Обязан был это сделать, как порядочный мужчина»: Павел Деревянко о браке с Зоей Фуць

Павел и Зоя познакомились в соцсети. Зоя увидела Павла в «Беспринципных», очаровалась и оставила комментарий под одной из его фотографий в запретграме. Актер сразу же написал ей личное сообщение и завязалась крепкая дружба по переписке, которая позже переросла в роман. 8 августа 2025 года пара сыграла свадьбу. Супруги воспитывают детей от предыдущих отношений. У актера подрастают две дочери 15 и 10 лет от Дарьи Мясищевой, а у Зои есть двое сыновей от предыдущего брака: 12-летний Мирон и 11-летний Никос.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Беспринципные» >>
«Беспринципные». Трейлер №2
«Конёк-горбунок»
«Салют 7»
«Первый номер». Тизер-сцена №2
«Обратная сторона Луны 2»

обсуждение >>
№ 8
Sveta_21Ermolova   17.10.2025 - 19:49
... ну это точно, или просто сначала сюда на уборку, а после можно и на Мальдивы метнуться. читать далее>>
№ 7
Матвей Брикун   17.10.2025 - 13:18
Впечатляют масштабы быдлоты.. Едут отдыхать в красивый места и оставляют после себя столько мусора. Садить нужно начинать за это. читать далее>>
№ 6
Мишель Ангельская (Омск)   17.10.2025 - 11:20
Нифига себе, медовый месяц... Вместо пальм и океана - уборка мусора. Почему бы и да)) читать далее>>
№ 5
nord   17.10.2025 - 07:50
На прочих подругах почему-то не женился. :) читать далее>>
№ 4
Эльнинья   17.10.2025 - 00:15
... Зашла чтобы тоже самое написать. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Павел и Зоя Деревянко рассказали о своём знакомстве, романе, расставаниях и свадьбе
Павел Деревянко женился на возлюбленной Зое Фуць
«Первый раз в жизни женюсь»: Павел Деревянко рассказал о свадьбе в сибирском стиле
Поиск по меткам
любовь
персоны
Павел Деревянко
фильмы
Беспринципные

фотографии >>
«Обязан был это сделать, как порядочный мужчина»: Павел Деревянко о браке с Зоей Фуць фотографии
«Обязан был это сделать, как порядочный мужчина»: Павел Деревянко о браке с Зоей Фуць фотографии
«Обязан был это сделать, как порядочный мужчина»: Павел Деревянко о браке с Зоей Фуць фотографии
«Обязан был это сделать, как порядочный мужчина»: Павел Деревянко о браке с Зоей Фуць фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Татьяна Демурова
16 октября ушла из жизни актриса Татьяна Демурова.
Людмила Егорова
15 октября ушла из жизни актриса Людмила Егорова.
Елена Перегуда
15 октября ушла из жизни актриса Елена Перегуда.

День рождения >>

Юлия Гершаник
Анастасия Евграфова
Валентина Кособуцкая
Артём Крестников
Никита Прозоровский-Семёнов
Валентин Ткаченко
Александр Устюгов
Ксения Филиппова
Маргарита Фомина
Макс Айронс
Джин Артур
Сэм Боттомс
Рудольф Грушинский
Монтгомери Клифт
Мэттью Макфэдьен
Рита Хейворт
все родившиеся 17 октября >>

Афиша кино >>

Никита Михалков. Метод
Россия, 2025
Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Ледяной предел
триллер
США, Болгария, 2025
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?