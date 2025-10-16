СМИ: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук решили сохранить брак

Кажется, брак Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука всё-таки продлили на второй сезон. Слухи о расставании пары поползли год назад, когда режиссёр зачастил с одиночными появлениями на публике. Минувшей весной Паулина подтвердила эти слухи, объявив о расставании с мужем в соцсетях. Но через месяц актриса удалила пост о разводе, а в прессе появились свидетельства "близких к паре" источников, утверждавших, что Фёдор всеми силами старается сохранить брак, а Паулина не препятствует этим попыткам.
Согласно всё тем же анонимным источникам, причина разлада заключалась в рассинхроне ритмов жизни супругов, а не в мнимой измене Бондарчука. Но судя по всему, Паулине и Фёдору удалось преодолеть кризис и прийти к компромиссу. По крайней мере, до официального бракоразводного процесса дело так и не дошло. А материальным выражением нового начала стала покупка новой квартиры. По сообщениям сплетников из индустрии и бывших соседей пары, супруги продали квартиру в Брюсовом переулке и перебрались в местечко потише в Столовом переулке.
Сейчас Фёдор занят на съёмках сериала «Трудно быть богом», который он продюсирует. В июле съёмочная группа сериала вместе с Фёдором приехала на съёмки в Иран, где их застала ирано-израильская война, и им пришлось срочно эвакуиироваться в Азербайджан. А Паулина летом отдыхала с сыном Иваном на Лазурном берегу, навещая друзей и знакомых.
