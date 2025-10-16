Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
«Нам пора лечиться от достигаторства»: Паулина Андреева о культе продуктивности, соцсетях и выгорании

16 октября
2025 год

16 октября 2025
После затяжного декретного отпуска Паулина Андреева возвращается на наши голубые экраны с несколькими премьерами, в число которых, к неудовольствию поклонников, не входит роль в третьем «Методе». Параллельно Паулина продолжает развиваться в сценарном мастерстве, работая над сериалом «Мамин сын», сниматься в рекламе, навещать друзей на Лазурном берегу и воспитывать сына.

Со стороны может показаться, что Паулина живёт насыщенной жизнью, успевая совмещать карьеру с материнством, однако сама актриса признаётся, что это всё иллюзия. «Это иллюзия, что я всё успеваю. Это не так! Мне не нравится культ продуктивности. Люди и так в вечном стрессе и выгорании. Нам пора лечиться от достигаторства», — заявила актриса в свежем интервью изданию Peopletalk.

При этом актриса отметила, что в стрессе сегодня находятся не только женщины, которым нужно достигать успешного успеха на всех фронтах, но и мужчины. «Я бы не стала разделять социальные требования по гендеру. От мужчин также достаточно многого требуют: нужно много зарабатывать, быть смелым и при этом уязвимым, развивать эмоциональный интеллект, но уметь держать лицо. Наше общество нарциссично, требовательно, хочет идеала, а он недостижим, поэтому людям внутри пусто и тяжело».

Причину лихорадки достигаторства, в которой бьются жители больших и малых городов, Паулина видит в переизбытке информации. «На наше время приходится информационный бум: так много всего, что нам сложно что-то выбирать. Мы страдаем от пресыщения. У тебя есть свобода стать кем угодно, и в то же время ты никем не хочешь быть. Я не знаю, откуда такой запрос на идеальность? Нельзя стареть, болеть… Будто ты не живой человек и у тебя нет прав на злость или усталость. А ещё нужно быть аккуратной в высказываниях, потому что от каждой социальной группы тебе может «прилететь», как говорится».

Сама Паулина активно сопротивляется этим требованиями: «Я умею расслабляться, отпускать контроль. Не всегда, не регулярно, но уже могу. Это моя суперсила».

Но, увы, сегодня путь к расслаблению всегда лежит через выгорание: «Ты не захочешь двигаться в сторону расслабления, если однажды не надорвался и не познал, что такое выгорание. Вообще у меня есть секрет сохранения энергии, но он мало кому понравится. Мы много хотим знать о жизни других людей, но ведь гораздо важнее познакомиться с собой. Какая польза в том, чтобы оглядываться на кого-то и создавать себе ролевые модели? Зачем истощать себя информацией о том, кто как живет, кто сколько зарабатывает, кто с кем встречается и так далее. Мало кто знает самих себя по-настоящему. Вот где должен быть фокус», — мудро резюмировала актриса. «У каждого свой ключ к себе. Если психика – это центр принятия решений, то начинать нужно оттуда, логично? Способов много. Каждый найдет своё. Через тело также можно наладить контакт с собой. Я в пути».
