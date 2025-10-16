Кино-Театр.Ру
«После этого уже ничего не страшно»: Надежда Михалкова о критике и замечаниях отца

16 октября
2025 год

16 октября 2025
В рамках прошедшего недавно фестиваля «Маяк» состоялась премьера фильма Надежды Михалковой «Огненный мальчик». Фильм о том, что дети депутатов тоже плачут, публика встретила с ожидаемым предубеждением, хотя те, кто присутствовал на пресс-конференции, отметили, что режиссёр уверенно защищала свой фильм. И не постеснялась снять там половину своих родственников: ведущие роли в фильме исполняют Юлия Высоцкая и Анна Михалкова, а в массовке мелькает дочь Надежды и Резо Гигинеишвили, 14-летняя Нина. Да и на центральную тему фильма — вечный конфликт отцов и детей — режиссёра вдохновило наблюдение за племянниками, Андреем и Сергеем Баковыми.

«После этого уже ничего не страшно»: Надежда Михалкова о критике и замечаниях отца
фото: Надежда Михалкова с племянниками

«Я очень люблю своих племянников. Я очень люблю этот возраст… Сейчас, понятно, они уже не подростки, а молодые люди. Но я говорю про тот период, когда подростки настолько остро всё воспринимают, настолько потеряны и настолько в этом отвратительны, что за их бунтом и выходками очень сложно распознать их душу. Их действительно надо очень сильно в этот момент любить. Несмотря на все их состояния, за которые хочется не любить, а прибить», — рассказала Надежда в интервью Фёдору Бондарчуку.

Огненный мальчик (2025)

Идея настаивалась 7 лет, в течение которых вышли две части «Холопа» и прочие истории о мажорах, которых приводит в чувство свежий воздух родной деревни, смешанный с запахом навоза. Но преодолев сомнения и комплексы, Надежда взялась за работу. Естественно, будучи дочерью известного режиссёра, Надежда советуется с отцом и прислушивается к его многочисленным комментариям. Но это, судя по всему, даётся ей непросто.

«После этого уже ничего не страшно»: Надежда Михалкова о критике и замечаниях отца
фото: Никита и Надежда Михалковы

«Мне нравится с ним дискутировать, потому что ты обретаешь мышцы. Тебе не страшно после этого ни с кем разговаривать. Но если ты не сделаешь поправки по его, то ты, значит, вообще ничего не сделал. Поэтому это должно отлежаться, подзабыться. А потом он скажет: «Я ж тебе говорил! Ну вот, лучше намного!»

Огненный мальчик (2025)
фото: Ксения Угольникова

«Папа же ещё приезжал ко мне на съёмочную площадку. Мы снимали поджог, там были каскадёры, у нас не было времени, и разумеется это была самая короткая ночь в году, и никаких вариантов не успеть что-то снять просто не было. Потому что бюджета нет, всё рассчитано и только так. И папа решил приехать именно в этот день. И с присущей ему холёностью и расслабленностью посмотрел на это всё и сказал: «Я придумал, как это надо снимать». По этому рассказу было понятно, что мы должны были там задержаться на недельку-другую. Я слушала и думала: «Да, действительно, как круто он придумал, как бы нам сейчас быстренько перекрыть Садовое кольцо?» Потом папа уехал, морок прошёл и я поняла, что надо просто успеть снять то, что задумано».

Анна и Надежда Михалковы
фото: Анна и Надежда Михалковы

Похвала тоже входит в меню, но уже в качестве дижестива, когда переварены все замечания в духе "можно было бы и получше". Причём, на похвалу скупится не только Никита Сергеевич, но и Анна Никитична. «Я училась в МГИМО и получила пять по истории экономики. То есть по предмету, по которому я бы не смогла получить пять даже во сне. И я звоню Ане (а она знала, как мне было тяжело на сессии) и говорю «Аня! Я получила пять!». Молчание. И тут она говорит: «А почему пять?» И тут я кинула эту трубку и подумала: «Что за родственники такие?!»

«Что касается папиных оценок, когда он кого-то хвалит, я перезваниваю ему и говорю: «Что ты сказал? Я хотела бы уточнить, а что именно тебе понравилось?» В ответ на что он расплывается в улыбке и говорит: «Ну ты же понимаешь, у меня к тебе другие требования. Успокойся».

Огненный мальчик (2025)
фото: Ксения Угольникова

Надежда ещё на заре своей режиссёрской карьеры говорила, что надо быть сумасшедшим, чтобы с такой фамилией начать снимать кино. Годы прошли и это мнение не изменилось. «Надо в принципе быть безумным, чтобы снимать кино. Я вообще считаю, что самый умный из нас всех — это Стёпа, который посмотрел на это всё и сказал «А я буду ресторатором и счастливо жить жизнь со своей семьёй».
№ 12
Елена К/Л (Лабинск)   20.10.2025 - 15:14
Её понять можно, но и отцу тяжело. Он известный, уважаемый человек и кончено он будет с нее спрашивать, потому что не хочет, чтобы она ударила в грязь лицом. Это проблема многих звездных детей и родителей. читать далее>>
№ 11
vikapikaa (Самара)   20.10.2025 - 13:04
Понимаю Надежду. Когда ты из такой семьи, то каждая твоя ошибка под микроскопом. Но снимаю шляпу за смелость - не каждый решится пойти по стопам Михалкова. А фильм, говорят, получился душевный, несмотря... читать далее>>
№ 10
Елена Шорохова   20.10.2025 - 11:19
Где бы были эти девочки, если бы не папа. Сколько возможностей он им дал! Простым людям они часто не доступны, увы... Даже если они в сто раз умнее и талантливее дочек Михалкова. читать далее>>
№ 9
Мария_2191   19.10.2025 - 18:09
Вот поэтому и получаются такие фильмы "не очень", когда надо по быстрому склепать сцены в кучу и на это в тебя всего пару дней. читать далее>>
№ 8
Дмитрий А. Мишин   18.10.2025 - 20:13
Депутаты решили заказать кино о том, чтобы в головы людей заложить сказку о страдающих детях. Или как. читать далее>>
