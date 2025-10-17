Кино-Театр.Ру
«Мне была необходима пауза»: Паулина Андреева о причинах перерыва в работе

17 октября
2025 год

17 октября 2025
Паулина Андреева не снималась в кино с 2022 года, а в новом сезоне нас ждут сразу 4 премьеры с участием актрисы, одна из которых — психоделический мюзикл «Алиса в Стране чудес». При этом в сериале «Метод-3» зрители её героиню уже не увидят.

В интервью изданию Peopletalk актриса рассказала, почему так долго не снималась в кино: «Мне была необходима пауза. Я могла позволить себе взять время, чтобы подумать, остановиться. Перерыв был очень полезным, нужным, трудным. А дальше я постепенно начала заниматься придумыванием и потом производством сериала «Мамин сын», который скоро выйдет. После перерыва я начала с него. А первой большой актёрской работой как раз была «Алиса».

Своё отсутствие в продолжении сериала «Метод» Паулина прокомментировала так: «Для меня драматургически сериал завершился на втором сезоне. Я очень рада возвращению Юры Быкова, который нашёл новый способ рассказа этой истории. Я ему благодарна за нашу с ним работу на первом «Методе». И ему, и Александру Цекало, и Константину Хабенскому. Счастье, что в моей жизни этот проект случился, но надо уметь завершать и идти дальше».
