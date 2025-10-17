«Они уже надо мной смеются»: Надежда Михалкова рассказала о детях

Надежда Михалкова воспитывает двоих детей от бывшего мужа Резо Гигинеишвили: 14-летнюю Нину и 12-летнего Ивана. Оба уже "дебютировали" в кино, снявшись в новой драме Надежды «Огненный мальчик», премьера которого состоялась на фестивале "Маяк". Нина снялась в массовке в сцене на вокзале, а фотографию Вани использовали в качестве детских фото главного героя. Нина также дала маме совет по поводу монтажа одной из сцен фильма (ранее этот же совет ей дал продюсер, но тогда Михалкова не прислушалась). Но в общем и целом мир кино пока не очень интересует детей Надежды и Резо.
фото: Надежда с детьми и племянницей
«Ваня увлекается баскетболом. Никакой другой профессии кроме «баскетболист» пока не существует. Нина хорошо очень поёт и занимается вообще всем и от всего получает удовольствие», — рассказала Надежда в интервьюФёдору Бондарчуку, отметив, что у дочери, при всей её тяге к творчеству, удивительные коммуникативные и организаторские способности. Благодаря чему она очень быстро справляется с домашней работой и прочими обязанностями, делегируя часть из них другим людям. «Ваня всё время сидит делает уроки. А Нину как не спросишь, у неё всегда всё уже готово. Она говорит: "Мам, что ты от меня хочешь? Посмотри в мой дневник. У меня все хорошие оценки. Какие ко мне претензии?" Я понимаю, что мне на это нечего сказать, но дальше я выясняю, что здесь она кого-то уболтала, там она поспорила и что-то ещё. В общем, у неё какая-то невероятная коммуникабельность, что, мне кажется, гораздо важнее знаний. С ней не пропадёшь».
«Они уже надо мной смеются. Я недавно произнесла название игры и какую-то букву пропустила. И они начали вдвоём ухахатываться. Я сижу и понимаю, что это тот момент, когда твои дети смеются над тобой так же, как ты когда-то шушукался по поводу своих родителей, смеясь над тем, что они не знают, как называется какая-то группа».
