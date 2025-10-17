Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Они уже надо мной смеются»: Надежда Михалкова рассказала о детях

17 октября
2025 год

Лайфстайл >>
17 октября 2025
Надежда Михалкова воспитывает двоих детей от бывшего мужа Резо Гигинеишвили: 14-летнюю Нину и 12-летнего Ивана. Оба уже "дебютировали" в кино, снявшись в новой драме Надежды «Огненный мальчик», премьера которого состоялась на фестивале "Маяк". Нина снялась в массовке в сцене на вокзале, а фотографию Вани использовали в качестве детских фото главного героя. Нина также дала маме совет по поводу монтажа одной из сцен фильма (ранее этот же совет ей дал продюсер, но тогда Михалкова не прислушалась). Но в общем и целом мир кино пока не очень интересует детей Надежды и Резо.

«Они уже надо мной смеются»: Надежда Михалкова рассказала о детях
фото: Надежда с детьми и племянницей

«Ваня увлекается баскетболом. Никакой другой профессии кроме «баскетболист» пока не существует. Нина хорошо очень поёт и занимается вообще всем и от всего получает удовольствие», — рассказала Надежда в интервью Фёдору Бондарчуку, отметив, что у дочери, при всей её тяге к творчеству, удивительные коммуникативные и организаторские способности. Благодаря чему она очень быстро справляется с домашней работой и прочими обязанностями, делегируя часть из них другим людям. «Ваня всё время сидит делает уроки. А Нину как не спросишь, у неё всегда всё уже готово. Она говорит: "Мам, что ты от меня хочешь? Посмотри в мой дневник. У меня все хорошие оценки. Какие ко мне претензии?" Я понимаю, что мне на это нечего сказать, но дальше я выясняю, что здесь она кого-то уболтала, там она поспорила и что-то ещё. В общем, у неё какая-то невероятная коммуникабельность, что, мне кажется, гораздо важнее знаний. С ней не пропадёшь».

«Они уже надо мной смеются»: Надежда Михалкова рассказала о детях

«Они уже надо мной смеются. Я недавно произнесла название игры и какую-то букву пропустила. И они начали вдвоём ухахатываться. Я сижу и понимаю, что это тот момент, когда твои дети смеются над тобой так же, как ты когда-то шушукался по поводу своих родителей, смеясь над тем, что они не знают, как называется какая-то группа».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Матвей Брикун   17.10.2025 - 12:54
И правильно, если детей тянет к другим занятиям. Не нужно их силой совать в кино. Баскетбол - значит баскетбол. читать далее>>
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   17.10.2025 - 11:13
Способные дети у Надежды Михалковой. Интересно, кто-нибудь из них ударится в кино? читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«После этого уже ничего не страшно»: Надежда Михалкова о критике и замечаниях отца
Поиск по меткам
дети
персоны
Фёдор БондарчукРезо ГигинеишвилиНадежда Михалкова
фильмы
Огненный мальчик

фотографии >>
«Они уже надо мной смеются»: Надежда Михалкова рассказала о детях фотографии
«Они уже надо мной смеются»: Надежда Михалкова рассказала о детях фотографии
«Они уже надо мной смеются»: Надежда Михалкова рассказала о детях фотографии
«Они уже надо мной смеются»: Надежда Михалкова рассказала о детях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Егорова
16 октября ушла из жизни актриса Людмила Егорова.
Татьяна Демурова
16 октября ушла из жизни актриса Татьяна Демурова.
Елена Перегуда
15 октября ушла из жизни актриса Елена Перегуда.

День рождения >>

Юлия Гершаник
Анастасия Евграфова
Валентина Кособуцкая
Артём Крестников
Никита Прозоровский-Семёнов
Валентин Ткаченко
Александр Устюгов
Ксения Филиппова
Маргарита Фомина
Макс Айронс
Джин Артур
Сэм Боттомс
Рудольф Грушинский
Монтгомери Клифт
Мэттью Макфэдьен
Рита Хейворт
все родившиеся 17 октября >>

Афиша кино >>

Никита Михалков. Метод
Россия, 2025
Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Ледяной предел
триллер
США, Болгария, 2025
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен