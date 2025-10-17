Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Очень тяжело быть одной, да и не надо»: Юлия Пересильд подтвердила, что у неё новый роман

17 октября
2025 год

Лайфстайл >>
17 октября 2025
О личной жизни Юлии Пересильд после расставания с Михаилом Тройником можно лишь догадываться по оброненным намёкам, сплетням и фотографиям в соцсетях. Весной появился слух, что у Юлии роман с оператором Михаилом Милашиным. Неизвестно, правда ли это, но с кем-то у актрисы точно закрутился роман. О чём она призналась в интервью Алеко Надиряну.

«Очень тяжело быть одной, да и не надо»: Юлия Пересильд подтвердила, что у неё новый роман

«У меня есть вторая половинка. Точно не поддерживаю историю, что женщина должна всё сама, всё одна. Я уже была там, я знаю этот путь, я его проходила. Это очень интересно, но недолго. Очень тяжело быть одной. И не надо быть одной. Нет, ну лучше быть одной, чем абы как. Но надо всегда мечтать о любви, о парности. И вообще, женщина должна оставаться всегда женщиной. И слабой быть, и глупой быть. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт — это я проходила. Но я бы хотела быть цветочком, о котором заботятся, которого любят. Мне всё время хочется быть начинающим человеком, это очень интересно».

«Очень тяжело быть одной, да и не надо»: Юлия Пересильд подтвердила, что у неё новый роман
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
СМИ: У Юлии Пересильд новый роман
«Без обид, без измен, без грязи»: Юлия Пересильд рассталась с Михаилом Тройником
Поиск по меткам
любовьмнение
персоны
Михаил МилашинЮлия ПересильдМихаил Тройник

фотографии >>
«Очень тяжело быть одной, да и не надо»: Юлия Пересильд подтвердила, что у неё новый роман фотографии
«Очень тяжело быть одной, да и не надо»: Юлия Пересильд подтвердила, что у неё новый роман фотографии
«Очень тяжело быть одной, да и не надо»: Юлия Пересильд подтвердила, что у неё новый роман фотографии
«Очень тяжело быть одной, да и не надо»: Юлия Пересильд подтвердила, что у неё новый роман фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Егорова
16 октября ушла из жизни актриса Людмила Егорова.
Татьяна Демурова
16 октября ушла из жизни актриса Татьяна Демурова.
Елена Перегуда
15 октября ушла из жизни актриса Елена Перегуда.

День рождения >>

Юлия Гершаник
Анастасия Евграфова
Валентина Кособуцкая
Артём Крестников
Никита Прозоровский-Семёнов
Валентин Ткаченко
Александр Устюгов
Ксения Филиппова
Маргарита Фомина
Макс Айронс
Джин Артур
Сэм Боттомс
Рудольф Грушинский
Монтгомери Клифт
Мэттью Макфэдьен
Рита Хейворт
все родившиеся 17 октября >>

Афиша кино >>

Никита Михалков. Метод
Россия, 2025
Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Ледяной предел
триллер
США, Болгария, 2025
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен