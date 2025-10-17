«Очень тяжело быть одной, да и не надо»: Юлия Пересильд подтвердила, что у неё новый роман

О личной жизни Юлии Пересильд
после расставания
с Михаилом Тройником
можно лишь догадываться по оброненным намёкам, сплетням и фотографиям в соцсетях. Весной появился слух
, что у Юлии роман с оператором Михаилом Милашиным
. Неизвестно, правда ли это, но с кем-то у актрисы точно закрутился роман. О чём она призналась в интервью Алеко Надиряну.
«У меня есть вторая половинка. Точно не поддерживаю историю, что женщина должна всё сама, всё одна. Я уже была там, я знаю этот путь, я его проходила. Это очень интересно, но недолго. Очень тяжело быть одной. И не надо быть одной. Нет, ну лучше быть одной, чем абы как. Но надо всегда мечтать о любви, о парности. И вообще, женщина должна оставаться всегда женщиной. И слабой быть, и глупой быть. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт — это я проходила. Но я бы хотела быть цветочком, о котором заботятся, которого любят. Мне всё время хочется быть начинающим человеком, это очень интересно»
.
обсуждение >>