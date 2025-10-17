Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Юлию Барановскую срочно госпитализировали со съёмок в Салехарде

17 октября
2025 год

Лайфстайл >>
17 октября 2025
Телеведущую экстренно доставили в больницу Салехарда. На Ямал Юлия приехала в рабочую командировку. По сведениям интернет-издания Mash, во время съёмок она пожаловалась на боли в области живота, к ней вызвали медиков.

Юлию Барановскую срочно госпитализировали со съёмок в Салехарде
фото: Юлия Барановская


До этого Юлия Барановская признавалась, что делала абдоминопластику из-за диастаза, расхождения внутренних краёв мышц брюшной стенки. «Я делала абдоминопластику живота по медицинским показаниям, сильно разошлись мышцы живота после третьей беременности, просто огромная дырка была», - делилась ведущая с подписчиками в одной из соцсетей. Предположительно после этой процедуры и могли возникнуть осложнения.

Юлию Барановскую срочно госпитализировали со съёмок в Салехарде
фото: Юлия Барановская

Юлии Барановской сделали две операции. Сейчас она находится в хирургическом отделении местной больницы под наблюдением врачей. Рядом с телеведущей её мама, сын и члены съёмочной группы.

Юлию Барановскую срочно госпитализировали со съёмок в Салехарде
фото: Юлия Барановская
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 8
Киноман1985   19.10.2025 - 17:03
Выздоровления. Еще впереди много лет жизни, не нужно болеть. Деньги лучше пускать на здоровье, а не сумочки. читать далее>>
№ 7
Елена Шадрина 1   19.10.2025 - 14:40
Я не почитательница Юлиного таланта, но, в данной ситуации, конечно, желаю ей быстрого и полного исцеления и восстановления! Юля, выздоравливайте и всего хорошего всей Вашей семье, всем детишкам и... читать далее>>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   18.10.2025 - 19:46
Нужно почитать, что случилось на самом деле. Если откуда то забирают сразу в реанимацию и делают операцию, то вопрос серьезный. Экстренный случай. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   18.10.2025 - 17:56
Юлия сильная женщина, по любому должна выкарабкаться. Скорейшего выздоровления. читать далее>>
№ 4
MJ2002 (Пермь)   18.10.2025 - 13:46
Моя любимая телеведущая... Юленька, скорейшего Вам выздоровления! читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Юлия Барановская показала подросших детей
Поиск по меткам
происшествиетв
персоны
Юлия Барановская

фотографии >>
Юлию Барановскую срочно госпитализировали со съёмок в Салехарде фотографии
Юлию Барановскую срочно госпитализировали со съёмок в Салехарде фотографии
Юлию Барановскую срочно госпитализировали со съёмок в Салехарде фотографии
Юлию Барановскую срочно госпитализировали со съёмок в Салехарде фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Александр Киселев
17 октября ушёл из жизни сценарист, кинокритик Александр Киселев.
Татьяна Демурова
16 октября ушла из жизни актриса Татьяна Демурова.
Людмила Егорова
15 октября ушла из жизни актриса Людмила Егорова.

День рождения >>

Андрей Барило
Жанна Болотова
Виталий Вашедский
Ольга Гнедич
Марина Дианова
Арарат Кещян
Людмила Курепова
Иван Рудаков
Эвелина Сакуро
Майкл Гэмбон
Вероника Кастро
Эрик Кульм
Крис Кэттан
Джон Литгоу
Рубенс де Фалко
Десмонд Харрингтон
все родившиеся 19 октября >>

Афиша кино >>

Джонни Мнемоник
боевик, научная фантастика, триллер
Канада, США, 1995
Песочный человек
фильм ужасов
США, 2025
Хэллоуин'86
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Алиса в стране чудес
приключения, фэнтези
Россия, 2025
Горыныч
комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Паранормальное явление. Шум
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Финник-2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Никита Михалков. Метод
Россия, 2025
Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?