Юлию Барановскую срочно госпитализировали со съёмок в Салехарде

Телеведущую экстренно доставили в больницу Салехарда. На Ямал Юлия приехала в рабочую командировку. По сведениям интернет-издания Mash, во время съёмок она пожаловалась на боли в области живота, к ней вызвали медиков.
фото: Юлия Барановская
До этого Юлия Барановская признавалась, что делала абдоминопластику из-за диастаза, расхождения внутренних краёв мышц брюшной стенки. «Я делала абдоминопластику живота по медицинским показаниям, сильно разошлись мышцы живота после третьей беременности, просто огромная дырка была», - делилась ведущая с подписчиками в одной из соцсетей. Предположительно после этой процедуры и могли возникнуть осложнения.
фото: Юлия Барановская
Юлии Барановской сделали две операции. Сейчас она находится в хирургическом отделении местной больницы под наблюдением врачей. Рядом с телеведущей её мама, сын и члены съёмочной группы.
