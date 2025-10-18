Кино-Театр.Ру
«Я фанатка "Московского долголетия"»: Юлия Пересильд призналась, что хочет дожить до 90 лет

18 октября
2025 год

Лайфстайл >>
18 октября 2025
41-летняя Юлия Пересильд дала интервью стилисту Алеко Надиряну, в котором рассказала о содержимом своей сумки, борьбе со звёздной болезнью и желании дожить до 90 лет.

«Я фанатка Московского долголетия»: Юлия Пересильд призналась, что хочет дожить до 90 лет

«До 37 лет я безобразно относилась к своему здоровью. У меня здоровье как у коня, спасибо Боженьке и моим родителям. До 28 я думала, что если я сплю больше 3 часов, я упускаю жизнь. Наверное, пока ты ещё молод, это всё можно пережить. Но в целом, это безумие. Мне казалось, что надо работать, работать, ещё раз работать и ещё раз работать. Книга новая вышла, а я не прочитала, значит, я бездарь. Пошли читать в 2 часа ночи».

«Я фанатка Московского долголетия»: Юлия Пересильд призналась, что хочет дожить до 90 лет

Теперь Юля не пренебрегает сном, носит фитнес-трекер Whoop и отслеживает показатели своего благосостояния. Потому что планирует жить долго. «Хочется до 90 лет дожить. Я с таким наслаждением смотрю на взрослых артистов, которые сохранили разум, харизму. Вениамин Борисович Смехов, например — я на него смотрю и кайфую. Или я была на юбилее Алисы Бруновны Фрейндлих. Я не могла от неё оторвать глаз, она юна и прекрасна. Очень хочется, конечно, дожить до 90. Я фанатка «Московского долголетия», я очень люблю Володю Филиппова, который эту кашу заварил. Его незаслуженно в начале этого пути обижали и говорили, что всё это фигня. На самом деле «Московское долголетие» — это топ, я смотрю на них, как они там в 8 утра под рейв зарядку делают, и думаю, что хочу вот так же».

«Я фанатка Московского долголетия»: Юлия Пересильд призналась, что хочет дожить до 90 лет

По мнению Юлии, только после 40 жизнь начинается по-настоящему. С полнотой ощущений, с адекватным отношением к своему времени и к происходящему. «Появляется здоровый цинизм, ты уже ценишь каждый день, ведь он может быть последним. Ты уже рад, что ты сегодня просто встал. Ты начинаешь чувствовать ценность жизни. Мы все, пока сильны и молоды, не осознаём. Мы грустим, ноем, жалуемся и занимаемся фигнёй большую часть своей жизни. Поэтому, если ты до взрослого возраста дожил, сохранил здоровье и ясность ума — ты к этой жизни начинаешь по-другому относиться».
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
