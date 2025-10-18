Кино-Театр.Ру
«Это сложно, потому что крышу сносит в секунду»: Юлия Пересильд о профилактике звёздной болезни

18 октября
2025 год

18 октября 2025
Слетав в космос, Юлия Пересильд имела гораздо больше возможностей «словить звезду», чем её рождённые ползать коллеги, оставшиеся на Земле. Но артистка держит себя в руках и проходит регулярную профилактику звёздной болезни. О методах работы с собственным эго Юлия рассказала в интервью стилисту Алеко Надиряну.

Вызов (2021)
фото: Саша Гусов

«Я с этим работаю. Это сложно, потому что крышу сносит в секунду. Медные трубы, слава, эго — называйте как угодно. Я сыграла в фильме «Край» женщину в тылу врага, такую разбитную разведёнку. Номинация на «Золотой глобус», «Золотой орёл». Я себе дала зарок, что следующие несколько лет я такую роль играть не буду. Потому что тут надо остановиться. Дальше я сыграла Людмилу Марковну Гурченко. И все корпоративы могли быть мои. У моего агента обрывался телефон. Спойте «Пять минут»! И я сказала «нет». Это эксплуатация наработки. Я не Гурченко, я просто её сыграла, и мне это всё не нужно. Мне кажется, надо каждый раз начинать с чистого листа. Вот я слетала в космос. Вы же понимаете, что я бы сейчас могла путешествовать по предприятиям космической отрасли. Это всегда очень страшно: слетали, кино выпустили и ты должен сказать себе «всё». Это дисциплина самоограничения».

Людмила Гурченко (2015)

Юлии помогает держаться повышенная самокритичность. «Я такой занудный и самокритичный человек. Мне легко читать и слушать внешнюю критику. Конечно, бывает неприятно, конечно, хочется чтобы меня любили. Но то, что я сама про себя думаю и то, что я сама себе говорю — это так жёстко, что не сравнить. К тому же у меня всегда рядом мой мастер Олег Львович Кудряшов. Он нас научил тому, что каждый твой шаг, каждая роль — это всё заново. Если ты хочешь попробовать ехать на том, что ты заработал уже где-то в другом месте, ничего не получится, это крах. Мастер нас всегда пугал повестью Гоголя «Портрет». У меня это до сих пор вызывает дикий ужас. Я боюсь, что талант может быть конечен. Что тебе его дали и могут забрать. От этого, наверное, и такая жёсткая дисциплина».

«Это сложно, потому что крышу сносит в секунду»: Юлия Пересильд о профилактике звёздной болезни

Также Юлии помогает не забываться вера. «Я верующий человек, я читаю молитвы, и к вопросу об эго — вера тоже тебя держит».
№ 6
Елена К/Л (Лабинск)   20.10.2025 - 13:50
до тех пора, пока она дает себе отчетность о существовании такового "недуга", она никогда не подхватит эту звездную болезнь. Да и мне кажется актерам, которые воспитаны советским пространством... читать далее>>
№ 5
Киноман1985   19.10.2025 - 16:59
В какой момент у Юлии настала звездная болезнь и от чего конкретно. Какого-то фильма. Полета в космос. читать далее>>
№ 4
Дарья С.П (Новосибирск)   19.10.2025 - 13:14
... вот это точно прада, иногда люди сделавшие гораздо больше имеют не такое богатое самомнение, чем некоторые читать далее>>
№ 3
Дарья С.П (Новосибирск)   19.10.2025 - 12:05
ой, ну как же я люблю Юлечку. -"Мне легко читать критику, потому что я сама себе говорю такие вещи, что не сравнить“ так жестко сказала, но честно. И вера помогает… Юлия, вы сила! Надо бы всем... читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   18.10.2025 - 19:41
Слава среди пары человек не повод звездится, задирать нос выше звезд. Это про кино. А вот слетать в космос, на это мало кто согласится. читать далее>>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен