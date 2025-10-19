«Хочется выть от беспомощности»: Регина Тодоренко призналась, что многодетность даётся ей нелегко

В конце сентября Регина Тодоренко
официально стала многодетной мамой, родив третьего сына
. Телеведущая рассчитывала на то, что опыт воспитания старших сыновей подготовил её ко всему на свете, но адаптироваться к пополнению в семье оказалось сложнее, чем она думала.
«Несмотря на то, что я в третий раз «молодая мама» и «на опыте», жизнь сталкивает нашу семью с новыми задачками. Чем больше у меня детей, тем я отчетливее понимаю, что нет универсальных правил в воспитании, что в материнстве нет места четким и однозначным инструкциям. Что можно прочитать хоть тысячу книг по теме, поговорить с сотнями экспертов, дважды стать мамой, и всё равно растеряться, когда грудь превращается в камень, впасть в отчаяние, когда пятый час не можешь уложить младенца спать, выть от беспомощности, когда фактически оказываешься одна с тремя детьми»
, — пожаловалась
Регина в своём телеграм-канале.
Ещё один неприятный спецэффект многодетности, с которым столкнулась Регина: с каждым новым ребёнком и (прожитыми годами) возвращаться в форму после родов занимает всё больше времени и сил. Выждав месяц после родов, ведущая встала на весы и обнаружила, о ужас, что сбросила всего 1 килограмм. И поняла, что планы "блистать" в эфире откладываются на неопределённый срок.
