«Хочется выть от беспомощности»: Регина Тодоренко призналась, что многодетность даётся ей нелегко

19 октября
2025 год

Лайфстайл
19 октября 2025
В конце сентября Регина Тодоренко официально стала многодетной мамой, родив третьего сына. Телеведущая рассчитывала на то, что опыт воспитания старших сыновей подготовил её ко всему на свете, но адаптироваться к пополнению в семье оказалось сложнее, чем она думала.

«Хочется выть от беспомощности»: Регина Тодоренко призналась, что многодетность даётся ей нелегко

«Несмотря на то, что я в третий раз «молодая мама» и «на опыте», жизнь сталкивает нашу семью с новыми задачками. Чем больше у меня детей, тем я отчетливее понимаю, что нет универсальных правил в воспитании, что в материнстве нет места четким и однозначным инструкциям. Что можно прочитать хоть тысячу книг по теме, поговорить с сотнями экспертов, дважды стать мамой, и всё равно растеряться, когда грудь превращается в камень, впасть в отчаяние, когда пятый час не можешь уложить младенца спать, выть от беспомощности, когда фактически оказываешься одна с тремя детьми», — пожаловалась Регина в своём телеграм-канале.

«Хочется выть от беспомощности»: Регина Тодоренко призналась, что многодетность даётся ей нелегко

Ещё один неприятный спецэффект многодетности, с которым столкнулась Регина: с каждым новым ребёнком и (прожитыми годами) возвращаться в форму после родов занимает всё больше времени и сил. Выждав месяц после родов, ведущая встала на весы и обнаружила, о ужас, что сбросила всего 1 килограмм. И поняла, что планы "блистать" в эфире откладываются на неопределённый срок.
обсуждение >>
№ 13
Caziri   20.10.2025 - 19:57
Молодец, все уляжется, устроится, вернется, все эти никчемные проблемы - это такая мелочь! А вот сыновья вырастут, это ли не счастье?! Женятся, внуков нарожают! Регина умница, желаю им счастья... читать далее>>
№ 12
Aly Lyu   20.10.2025 - 18:49
Это понятно, но кто ее заставлял это делать? И если Тодоренко сложно, то что говорить об обычных людях со средними и малыми зарплатами? читать далее>>
№ 10
Эльнинья   20.10.2025 - 14:51
При их финансовых возможностях можно к каждому ребёнку няньку приставить. Ноют-ноют, к чему? читать далее>>
№ 9
ДаринаКароль   20.10.2025 - 14:07
... И при чём это всё с тем успехом, что у неё и у мужа проблем с финансами нет, можно если чё и няню нанять так и то жалуется. А как остальные живут? читать далее>>
№ 8
Не сотвори себе кумира   20.10.2025 - 13:57
Специально эти статьи , чтобы девушки не рожали что ли?! Не знаю наши мамочки и рожали и воспитывали и без нянек сами всё делали. А что хорошего в бездетности?! Сидишь старый один никому ненужный,... читать далее>>
Всего сообщений: 12
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в третий раз
«Я смирился с тем, что я неидеальный родитель»: Влад Топалов о трудностях отцовства
«Я сказал, что сделаю вазэктомию»: Влад Топалов о реакции на пол будущего ребенка
что почитать?