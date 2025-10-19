Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва

Наступили холода и любителям хлеба и зрелищ приходится прогревать нутро на фуршетах по случаю премьер и презентаций в закрытых помещениях. 7 октября в Москве прошла шапка (вечеринка по случаю завершения съёмок) фантастического сериала по вселенной братьев Стругацких «Полдень»
. Гулял весь каст: Максим Матвеев
, Юлия Снигирь
, Евгений Цыганов
, Леонид Ярмольник
, Софья Синицына
и другие.
фото: Максим Матвеев
фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
фото: Софья Синицына
13 октября Наоми Уоттс
удостоилась именной звезды на Аллее Славы в Голливуде. На торжественную церемонию Наоми пришла со старшим сыном Сашей и с мужем Билли Крудапом
.
фото: Билли Крудап, Наоми Уоттс и Саша Шрайбер
14 октября в Нижнем Новгороде прошёл показ "Яндекс Маркет Fashion Show осень-зима — 2025/2026", на котором побывали Марк Эйдельштейн
, Александр Горчилин
и Мария Миногарова
.
фото: Мария Миногарова
фото: Марк Эйдельштейн
фото: Александр Горчилин
15 октября стилист Гоша Карцев
отметил 39-летие, закатив благотворительный бал в пользу фонда "Жизнь как чудо". На балу побывали Анна Седокова
, Мария Камова
, Ирина Горбачёва
и другие.
фото: Ирина Горбачёва
фото: Мария Камова
фото: Андрей Бебуришвили с женой
16 октября на презентации новой капсульной коллекции LOGINOV x Courvoisier побывали Милош Бикович
, Ирина Хакамада
и Слава Копейкин
.
фото: Слава Копейкин
фото: Ирина Хакамада
фото: Милош Бикович
В этот же день на девичнике Ольги Бузовой
гуляли Ксения Собчак
, Андрей Малахов
и Прохор Шаляпин
.
фото: Андрей Малахов и Ольга Бузова
фото: Прохор Шаляпин
фото: Ксения Собчак
А в Лос-Анджелесе в это время на премьере сериала «Всё честно»
фотографам позировали Ким Кардашьян
, Сара Полсон
, Наоми Уоттс
и другие.
фото: Гленн Клоуз, Сара Полсон и Тейана Тейлор фото: Ким Кардашьян и Крис Дженнер
обсуждение >>