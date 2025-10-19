Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва

что почитать?

Телепремьера детектива «Здесь все свои» с Разумовской, Пеговой и Трубинером состоится 20 октября

Интервью

Карина Разумовская: «После "Трассы" мне хотелось переключиться на что-то менее психологичное»

Актриса – о сериале «Здесь все свои», работе с постоянными режиссерами и выборе между театром и кино