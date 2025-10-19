Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва

19 октября
2025 год

Лайфстайл >>
19 октября 2025
Наступили холода и любителям хлеба и зрелищ приходится прогревать нутро на фуршетах по случаю премьер и презентаций в закрытых помещениях. 7 октября в Москве прошла шапка (вечеринка по случаю завершения съёмок) фантастического сериала по вселенной братьев Стругацких «Полдень». Гулял весь каст: Максим Матвеев, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Софья Синицына и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Максим Матвеев

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Софья Синицына

13 октября Наоми Уоттс удостоилась именной звезды на Аллее Славы в Голливуде. На торжественную церемонию Наоми пришла со старшим сыном Сашей и с мужем Билли Крудапом.

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Билли Крудап, Наоми Уоттс и Саша Шрайбер

14 октября в Нижнем Новгороде прошёл показ "Яндекс Маркет Fashion Show осень-зима — 2025/2026", на котором побывали Марк Эйдельштейн, Александр Горчилин и Мария Миногарова.

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Мария Миногарова

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Марк Эйдельштейн

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Александр Горчилин

15 октября стилист Гоша Карцев отметил 39-летие, закатив благотворительный бал в пользу фонда "Жизнь как чудо". На балу побывали Анна Седокова, Мария Камова, Ирина Горбачёва и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Ирина Горбачёва

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Мария Камова

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Андрей Бебуришвили с женой

16 октября на презентации новой капсульной коллекции LOGINOV x Courvoisier побывали Милош Бикович, Ирина Хакамада и Слава Копейкин.

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Слава Копейкин

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Ирина Хакамада

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Милош Бикович

В этот же день на девичнике Ольги Бузовой гуляли Ксения Собчак, Андрей Малахов и Прохор Шаляпин.

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Андрей Малахов и Ольга Бузова

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Прохор Шаляпин

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Ксения Собчак

А в Лос-Анджелесе в это время на премьере сериала «Всё честно» фотографам позировали Ким Кардашьян, Сара Полсон, Наоми Уоттс и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Гленн Клоуз, Сара Полсон и Тейана Тейлор

Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва
фото: Ким Кардашьян и Крис Дженнер
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Елена К/Л (Лабинск)   20.10.2025 - 13:41
опять эти закрытые мероприятия, тусовки. Для чего, кому они нужны? Лицом только свои посветить? но стоить отметить, что Горбачёвой очень идет такая укладка, такая женственная с ней! читать далее>>
№ 4
vikapikaa (Самара)   20.10.2025 - 12:47
Вот это жизнь у звезд! Пока мы тут греемся чайком или кофеечком дома, они по миру носятся, светятся на премьерах да вечеринках... Завидно немного, конечно. &#128517; читать далее>>
№ 3
TanaS   20.10.2025 - 10:30
Интересно, что Синицына своим нарядом сказать хотела окружающим? читать далее>>
№ 2
nord   20.10.2025 - 07:43
Ели Ирина Горбачёва-внучка Горбачёва,что она там делает? читать далее>>
№ 1
Киноман1985   19.10.2025 - 16:10
Курвуазье какое-то другое или то самое. Чего оно тусуется и не ушло по сей день. Или крадут название чтобы выглядело поприкольней рядом с каким-то Логиновым. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
благотворительностьблеск и нищета красных дорожекДень рожденияпремьерастиль
персоны
Андрей БебуришвилиМилош БиковичСветлана БондарчукОльга БузоваИрина ГорбачёваАлександр ГорчилинМария КамоваЮлианна КарауловаКим КардашьянГленн КлоузСлава КопейкинСтанислав КруглицкийБилли КрудапДенис КукоякаАндрей МалаховМаксим МатвеевМария МиногароваСара ПолсонАнна СедоковаСофья СиницынаЮлия СнигирьКсения СобчакТейана ТейлорНаоми УоттсИрина ХакамадаЕвгений ЦыгановИгорь ЧеховЯна ЧуриковаПрохор ШаляпинМарк ЭйдельштейнГэ ЯнЛеонид Ярмольник
фильмы
Всё честноПолдень

фотографии >>
Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Милош Бикович, Максим Матвеев и Ирина Горбачёва фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Политик
19 октября трагически погиб кинооператор Сергей Политик.
Юрий Алексеев
18 октября ушёл из жизни актёр Юрий Алексеев.
Иван Безбородов
С опозданием стало известно, что в конце сентября ушёл из жизни актёр Иван Безбородов.

День рождения >>

Ярослав Воронцов
Яна Гурьянова
Саид Дашук-Нигматулин
Валерий Дегтярь
Анастасия Литвинова (III)
Никита Михалков
Наталья Рогожкина
Елена Санаева
Станислав Эрдлей
Элеонора Джорджи
Николь Курсель
Эверетт МакГилл
Эндрю Скотт
Бланка Суарес
Кэрри Фишер
Андреа Чекки
все родившиеся 21 октября >>

Афиша кино >>

Джонни Мнемоник
боевик, научная фантастика, триллер
Канада, США, 1995
Песочный человек
фильм ужасов
США, 2025
Хэллоуин'86
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Алиса в стране чудес
приключения, фэнтези
Россия, 2025
Горыныч
комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Паранормальное явление. Шум
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Финник-2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Никита Михалков. Метод
Россия, 2025
Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен