«Я не хочу гениальных детей»: Мария Кожевникова рассказала о сыновьях и подходе к материнству

19 октября
2025 год

19 октября 2025
Сорокалетняя Мария Кожевникова вместе с мужем воспитывает четверых сыновей: 11-летнего Ивана, 10-летнего Максима, 8-летнего Васю и двухлетнего Сашу. По словам актрисы, мальчики совершенно не похожи, несмотря на то, что растут в одной семье: «Колоссально разные дети. Вот у меня даже старшие, они же погодки. Они же ели одно и то же, пили одно и то же, видели, слышали. Нет ни одной черты характера, которая у них была бы схожа», - рассказала Мария в интервью Наталье Подольской для шоу «Ваша Наташа».

«Я не хочу гениальных детей»: Мария Кожевникова рассказала о сыновьях и подходе к материнству
фото: Мария Кожевникова

Мария призналась, что долго не могла придумать, как назвать старших детей, и в итоге имена нашли их сами. Первенец актрисы родился на Крещение, утром 19 января, и по совету священника был назван Иваном. Второго сына Мария хотела назвать Тихоном, но её отговорила свекровь: ей сложно представить, как можно выйти замуж за мужчину по имени Тихон. Мария решила подождать знаков. И они скоро появились: ремарка медсестры о максимальном весе ребёнка и чепчик на выписку с надписью MAXIMUM помогли Марии определиться с именем.

Иван растёт спорстменом. «Он у нас футболист, занимается профессионально футболом в академии «Динамо», трудяжка. Очень одарённый. На самом деле, в любом виде спорта, куда бы я его ни отвела, все тренеры говорили: «Оставьте!» Пошёл на гольф, занимался две недели, выиграл какой-то турнир у детей, которые тренировались там достаточно долго».

«Я не хочу гениальных детей»: Мария Кожевникова рассказала о сыновьях и подходе к материнству
фото: Иван


Максима Мария называет «моя надёга»: «Он такой надёжный, такой сильный, такой уверенный, во всём поможет. Что ни попросишь, всё сделает. Я вот уверена, что он будет держать семью. Ему 10, в четвёртом классе».

«Я не хочу гениальных детей»: Мария Кожевникова рассказала о сыновьях и подходе к материнству
фото: Максим

Третий сын, Василий, по словам Марии, «красавчик и философ», любит поговорить, всё обсудить. Одна из его суперспобностей — добиваться через переговоры желаемого. «Я его называю «купи слона», потому что этот ребёнок уговорит кого угодно на что угодно. Это будущий министр иностранных дел. Он остановит всё, что только возможно, если ему это будет нужно».

«Я не хочу гениальных детей»: Мария Кожевникова рассказала о сыновьях и подходе к материнству
фото: Василий

С младшим, Сашей, по признанию Марии, пришлось переходить на новый уровень прочности: «Видимо, Боженька посчитал, что я прошла троих детей, то есть я уже опытная мама, и дал мне левел повыше. Посложнее. Потому что у меня такое ощущение, что это взрослый человек, взрослая какая-то душа, которая пока находится в теле маленького ребёнка. Он точно знает, чего он хочет, чего он не хочет. Он руководит всеми нами. То есть у него чёткие понятия. И ты ни шаг влево, ни шаг вправо. Если других детей я могла отвлечь, завлечь, с этим не прокатывает ровно ничего. То есть он тебя завлечёт, если что. У нас какие-то роли поменялись. Он, во-первых, уже в 2 года разговаривает хорошо, предложениями. И он тебе чётко объясняет, чего он хочет, чего он не хочет. И ты его не сдвинешь с места ни в какую сторону».

«Я не хочу гениальных детей»: Мария Кожевникова рассказала о сыновьях и подходе к материнству
фото: Мария Кожевникова с детьми


Исходя из своего материнского опыта, актриса сделала вывод, что воспитанием никак нельзя изменить детей. «Нам кажется, что мы своим воспитанием можем там как-то ребёнка переделать. Я считаю, что нет. Если бы детей можно было воспитать, то они были бы ну хоть в чём-то схожи. А это разное мироощущение даже. То есть одну и ту же фразу, которую я говорю им обоим (речь о старших, Иване и Максиме — прим. ред.), они воспринимают по-разному».

«Я не хочу гениальных детей»: Мария Кожевникова рассказала о сыновьях и подходе к материнству
фото: Мария Кожевникова


Мария полагает, что дети приходят в мир уже сформировавшимися личностями, со своими «наработками». Поэтому актриса считает, что её задача как мамы — любовь и поддержка. «Я поняла, что я не хочу быть идеальной мамой, чтобы у меня были идеальные дети. Гениальных детей тоже не хочу. Я хочу, чтобы мои дети были просто счастливыми. Поэтому свою задачу я вижу в материнстве только любить, заботиться. Всё. Это наша главная родительская задача. Ничего более. Можно сломать как раз то, что к тебе пришло, если ты пытаешься быть идеальной мамой».

«Я не хочу гениальных детей»: Мария Кожевникова рассказала о сыновьях и подходе к материнству
фото: Мария Кожевникова с сыном Василием

Мария убеждена, что с детьми надо много говорить: «Я им часто объясняю, что вот, ребята, вы понимаете, что у вас есть свобода, вы можете в своём мире делать то, что вы хотите. Но вы не должны также нарушать границы других людей. То есть мы с ними об этом очень много разговариваем».
№ 13
Дмитрий А. Мишин   24.10.2025 - 21:06
... очень мудрая. каждому бы такую мудрость. почитал её высказывания на некоторые вещи, страшно составится. читать далее>>
№ 12
Матвей Брикун   23.10.2025 - 17:51
Недавно Кончаловский высказался о нежелании иметь мажоров) Это не хочет гениев. Можете шпулять помидоры. Сто процентная ложь в обоих случаях. К гадалке не ходи. читать далее>>
№ 11
vikapikaa (Самара)   22.10.2025 - 12:40
... Не стоит целенаправленно растить гениев, считаю. Мария так то все верно сказала. Самое главное, поддерживать детей в их начинаниях. читать далее>>
№ 10
mkodpto (Пермь)   22.10.2025 - 11:31
Мудрая женщина. Всё правильно. Всё так и есть. читать далее>>
№ 9
Эмили Стивенс   21.10.2025 - 21:51
В гениальности ничего плохого нет. Мы же не знаем, может, у Марии подрастают новые музыканты, спортсмены, учёные? Можёт, и в актёры кто - то подастся. Лишь бы не все четверо. Учитывая, в какой семье растут... читать далее>>
Всего сообщений: 13
