Культурный выход: Кирстен Данст, Деми Мур и Маколей Калкин

18 октября в Лос-Анджелесе состоялся пятый ежегодный гала-вечер Музея Американской киноакадемии, на котором осуществляется сбор средств для поддержки работы музея: финансирования выставок и образовательных программ. Собирать средства музею помогают всем Голливудом: на красной дорожке собирается такое количество нарядных звёзд, что мероприятие легко можно спутать с церемонией вручения "Оскаров". В этом году интересными силуэтами, необычными текстурами и насыщенными цветами поражали воображение Селена Гомес, Наоми Уоттс, Кирстен Данст, Зои Салданья, Дженна Ортега, Люси Лью, Джуд Лоу, Кристина Риччи, Маколей Калкин, Майки Мэдисон, Ева Лонгория и многие другие.
