Культурный выход: Кирстен Данст, Деми Мур и Маколей Калкин

19 октября
2025 год

19 октября 2025
18 октября в Лос-Анджелесе состоялся пятый ежегодный гала-вечер Музея Американской киноакадемии, на котором осуществляется сбор средств для поддержки работы музея: финансирования выставок и образовательных программ. Собирать средства музею помогают всем Голливудом: на красной дорожке собирается такое количество нарядных звёзд, что мероприятие легко можно спутать с церемонией вручения "Оскаров". В этом году интересными силуэтами, необычными текстурами и насыщенными цветами поражали воображение Селена Гомес, Наоми Уоттс, Кирстен Данст, Зои Салданья, Дженна Ортега, Люси Лью, Джуд Лоу, Кристина Риччи, Маколей Калкин, Майки Мэдисон, Ева Лонгория и многие другие.

Культурный выход: Кирстен Данст, Деми Мур и Маколей Калкин
фото: Кейт Хадсон

фото: Ким Кардашьян

фото: Ребекка Холл

фото: Кара Делевинь

фото: Селена Гомес и Бенни Бланко

фото: Джейкоб Элорди

фото: Эль Фаннинг

фото: Наоми Уоттс

фото: Кирстен Данст

фото: Зои Кравиц

фото: Дженна Ортега

фото: Ева Лонгория

фото: Оливия Уайлд

фото: Маколей Калкин и Бренда Сонг

фото: Майки Мэдисон

фото: Лесли Манн

фото: Кристина Риччи

фото: Люси Лью

фото: Джуд Лоу

фото: Мишель Монахэн

фото: Деми Мур

Больше образов можно увидеть в нашей галерее.
№ 9
Sveta_21Ermolova   23.10.2025 - 14:50
... Хотя речь идёт только о музее, а гостей реально таких, что можно подумать пришли за своим Оскаром. читать далее>>
№ 8
Yanina Sokolova   22.10.2025 - 20:05
Такое ощущение, что Эль Фаннинг одела не вечернее платье, а красную мочалку для уборки. читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   22.10.2025 - 18:25
... Деми Мур, Лесли Ман, Лонгория, им всем давно не 30 лет. Понимаю, фото еще подредактированы, над образами работали стилисты, красили, мазали. Без всего этого ... читать далее>>
№ 6
Angelika77   21.10.2025 - 19:06
Деми Мур даже в свои года выглядит шикарно. Вот есть вкус и актрисы, не перегибает палку в образах. читать далее>>
№ 5
nord   21.10.2025 - 09:04
Нам бы их заботы. :) читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
